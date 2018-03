Brunetta | Non farò più il capogruppo

Fi - Brunetta ai 'malpancisti' 'Non voglio fare il capogruppo per altri 5 anni' : ROMA - La strategia portata avanti sulle presidenze delle Camere sta scuotendo Forza Italia. In un documento che, riferiscono alcune fonti parlamentari, ha raccolto la firma di una parte dei deputati '...

Brunetta : "State sereni - non voglio fare il capogruppo" : Dopo aver eletto Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato, ora, dentro Forza Italia si ragiona sui nomi dei capigruppo delle due Camere che si voteranno martedì prossimo. Di ...

Brunetta - FI - : «Non farò più il capogruppo. Mestiere pericoloso» : Donna di altissima qualità, figura storica di Forza Italia, politica di livello, avvocato, già vice presidente di Palazzo Madama e membro del Consiglio superiore della magistratura. Siamo certi che ...

Giornali contro Brunetta. Berlusconi contrattacca : "Non ci facciamo intimidire" : Per Silvio Berlusconi si tratta di 'attacchi Giornalistici' che vanno 'ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica' . I toni di Libero e Il Tempo sono durissimi. ...

Brunetta : "Dai quotidiani di Angelucci squadrismo contro di me". Berlusconi al suo fianco : "Non ci facciamo intimidire" : Berlusconi a difesa di Brunetta. "Considero gli attacchi giornalistici dei quali è oggetto Forza Italia e il particolare il suo Capogruppo Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. Né Forza Italia né io ci siamo mai fatti intimidire da questo tipo di aggressioni e continueremo a lavorare con la serietà e la serenità di sempre per far uscire il Paese da ...

Fi : Carfagna - attacchi non scalfiranno Brunetta : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘Solidarietà a Renato Brunetta per gli attacchi ricevuti. Siamo certi che la sua caparbietà ed il suo lavoro non saranno minimamente scalfiti.” Così in una nota Mara Carfagna, deputato di Forza Italia. L'articolo Fi: Carfagna, attacchi non scalfiranno Brunetta sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Centrodestra : Brunetta - Salvini non è leader coalizione : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Salvini non è il leader del Centrodestra, è semplicemente il leader del partito che all’interno del Centrodestra ha avuto più voti e che sulla base delle regole che ci siamo dati ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo. Nulla in contrario all’amico Salvini, solo che la leadership di una coalizione si conquista giorno per giorno con la fiducia, la condivisione e la pari ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti, dice il Messaggero appeared first on Il Post.

