lastampa

: Brasso (Vialattea): “Tempo fa i francesi volevano comprarci, ma è finita in niente” - anna_annie12 : Brasso (Vialattea): “Tempo fa i francesi volevano comprarci, ma è finita in niente” - StampaTorino : Brasso (Vialattea): “Tempo fa i francesi volevano comprarci, ma è finita in niente” - lagendanews : L’ingegner Brasso smentisce la vendita della Vialattea: “Non esiste nessuna trattativa” - -

(Di sabato 24 marzo 2018) 'Non ci sono trattative in atto. E' ovvio che il mondo sia mezzo da vendere e mezzo da comprare e che un imprenditore non possa prescindere da questa considerazione. Ma proprio ieri mattina abbiamo ...