Borussia Dortmund | Bolt | ' Spero di firmare un contratto'

L'allenatore del Borussia Dortmund : "Bolt? Deve lavorare ancora tanto" : Il sogno di Usain Bolt si è parzialmente realizzato. L'ex velocista giamaicano, infatti, nel corso della sua lunga e vittoriosa carriera ha sempre affermato di amare il calcio e di voler provare a ...

Borussia Dortmund - Stoger rimanda Bolt : “Deve lavorare molto per diventare un top…” : Borussia Dortmund, Stoger rimanda Bolt- Due allenamenti, due gol e ottime giocate. “Tutto molto bello”, ma non basta. E’ questo il riassunto del pensiero del tecnico Stoger su Usain Bolt. Dopo i due allenamenti con il Borussia Dortmund da parte del velocista giamaicano, il resoconto pende più dalla parte della bocciatura rispetto a quella della […] L'articolo Borussia Dortmund, Stoger rimanda Bolt: “Deve lavorare ...

Borussia Dortmund - Stöger su Bolt : 'Ha talento - ma per essere professionista deve lavorare ancora tanto' : Chi meglio di lui poteva giudicare il primo "vero" approccio di Bolt con il mondo del calcio? E l'allenatore austriaco è stato sincero e realista: "Penso che abbia del talento - ha detto - ma c'è ...

Usain Bolt - provino col Borussia Dortmund/ Video - l’allenamento su Youtube : il primo gol alla Bettega! : Usain Bolt, oggi il provino col Borussia Dortmund, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:38:00 GMT)

Borussia Dortmund - primo allenamento con gol per Usain Bolt : L'uomo più veloce al mondo si dà al calcio. Usain Bolt non ha mai nascosto la propria passione per il pallone e, a dargli finalmente una chance, ci ha pensato il Borussia Dortmund, disposto a tutto pur di riuscire a ...

USAIN BOLT - PROVINO COL Borussia DORTMUND/ Video - l’allenamento su Youtube : il giamaicano convince : USAIN BOLT, oggi il PROVINO col BORUSSIA DORTMUND, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:26:00 GMT)

Ovazione per il primo gol di Bolt al provino con il Borussia Dortmund : E' il giorno della verità per Usain Bolt. L'ex re della velocità sta sostenendo da questa mattina il provino decisivo con il Borussia Dortmund per sancire quello che potrebbe...

Usain Bolt - oggi il provino col Borussia Dortmund/ Video - l’allenamento in diretta su Youtube : “Vivo un sogno” : Usain Bolt, oggi il provino col Borussia Dortmund, Video l’allenamento in diretta su Youtube: “Vivo un sogno”. Il velocista giamaicano si è sottoposto al training con la squadra tedesca(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:44:00 GMT)

Germania - dall'atletica al calcio : le prime immagini di Usain Bolt con la maglia del Borussia Dortmund : Dalla pista di atletica al rettangolo verde di gioco. Usain Bolt si dà al calcio: il più grande velocista di tutti i tempi ha conosciuto i possibili nuovi compagni di squadra del Borussia Dortmund, ...

Borussia Dortmund - Usain Bolt nuovo acquisto? “Vedremo se sarò all’altezza…” : Borussia Dortmund, Usain Bolt- Dopo il primo allenamento a porte chiuse, Usain Bolt si prepara ad abbracciare il pubblico del Borussia Dortmund per il secondo allenamento con il club tedesco, stavolta a porte aperte. Un provino per valutare la possibilità di far parte della formazione giallonera? Forse si, forse no. Lo stesso Usain Bolt vola […] L'articolo Borussia Dortmund, Usain Bolt nuovo acquisto? “Vedremo se sarò ...

Borussia Dortmund - secondo allenamento per Bolt IN DIRETTA : Usain Bolt calciatore del Borussia Dortmund? Chissà... C'è di certo che il velocista giamaicano è in prova con la squadra di Peter Stoger e dop aver familiarizzato con l'ambiente e svolto il suo ...

Borussia Dortmund - Bolt : oggi il provino - "vediamo dove posso arrivare" : Anche per lui che per anni è stato l'uomo più veloce al mondo. SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE DELL'ALLENAMENTO IL provino - Ieri Bolt si è però presentato al campo del Borussia Dortmund. Allenamento a ...

Usain Bolt - incredibile : provino con il Borussia Dortmund Video : Che fosse un grande appassionato di calcio lo si sapeva, così come il fatto che gli sarebbe piaciuto diventare un calciatore professionistico ma tutti pensavano sarebbe rimasto solo un sogno, invece Usain #Bolt potrebbe presto o tardi realizzare il suo desiderio: infatti ai microfoni di Premium Sport lo stesso ex-campionissimo di atletica leggera [Video] ha annunciato che oggi, venerdì 23 marzo, sosterra' un provino per il #Borussia Dortmund. Lo ...

Usain Bolt - incredibile : provino con il Borussia Dortmund : Che fosse un grande appassionato di calcio lo si sapeva, così come il fatto che gli sarebbe piaciuto diventare un calciatore professionistico ma tutti pensavano sarebbe rimasto solo un sogno, invece Usain Bolt potrebbe presto o tardi realizzare il suo desiderio: infatti ai microfoni di Premium Sport lo stesso ex-campionissimo di atletica leggera ha annunciato che oggi, venerdì 23 marzo, sosterrà un provino per il Borussia Dortmund. Lo stesso ...