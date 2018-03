Borse in rosso | spettro di una guerra commerciale Anche Wall Street negativa

I dazi Usa mandano a picco le Borse : Tokyo -4 - 5% - l'Europa apre in rosso : Vanno a rotoli le Borse asiatiche per i timori di una guerra commerciale, dopo agli annunci dell'amministrazione Trump degli enormi dazi sulle importazioni cinesi e la conseguente reazione di Pechino, ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso - crolla Wall Street in attesa della Fed : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . In Oriente, come visto, gli scambi si ...

Borse Europa in rosso - Francoforte -1 - 1% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Borse europee in deciso calo dopo i primi scambi. La peggiore è Francoforte, che perde l'1,2%, seguita da Londra, che è in calo dell'1%, e Parigi, che scende dello 0,98%. Male ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso in attesa della Federal Reserve : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . Nel grafico di Bloomberg, l'impennata ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari è stata oggetto di realizzi, anche se con perdite minori. L' Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi ...

Borse in rialzo - solo Milano in rosso con Mediaset ko. Spread sotto 140 : Piazza Affari la peggiore in avvio. Parigi in parità, Francoforte tiene dopo l'ok Spd alla Grande Coalizione. Euro torna a rafforzarsi sopra 1,23 dollari ...

Borse Ue - Piazza Affari unica in rosso. Ko Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Il report Ubs. Ma i numeri dicono che non è possibile : Borse europee intorno alla parità. Resta in rosso invece Milano, che però riduce le perdite. Pesa comunque sui listini il voto in Italia, che premia M5s e Lega, i due partiti piu' antisistema, senza dare indicazioni certe sulla nuova maggioranza Segui su Affaritaliani.it

Borse europee in rosso. Milano -1%. Crolla Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Ma i numeri dicono che non è possibile : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su affaritaliani.it

Borse asiatiche in rosso - Tokyo -0 - 66% : Lo scenario globale è inoltre appesantito dai timori di una Federal Reserve più aggressiva del previsto nella politica monetaria tanto da far temere ben quattro rialzi dei tassi nel corso del 2018 e ...

Borse europee in rosso. Milano -2%. Crolla Mediaset "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su Affaritaliani.it

Borse asiatiche in rosso - Tokyo -0 - 66% : Lo scenario globale è inoltre appesantito dai timori di una Federal Reserve più aggressiva del previsto nella politica monetaria tanto da far temere ben quattro rialzi dei tassi nel corso del 2018 e ...

Borse europee in rosso. Milano -2%. Euro debole "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : I future sugli indici delle principali Borse Europee puntano al ribasso in apertura, con Milano a -1,93%. Pesa il voto in Italia, dove non emerge una maggioranza certa e vincono M5s e Lega cioe' le due forze antisistema e piu' populiste. Londra e' prevista in perdita dello 0,63%, Francoforte giu' dello 0,92% e Parigi dello 0,86% Segui su Affaritaliani.it

Borse europee sui minimi. Piazza Affari in rosso si allinea : Teleborsa, - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , che continuano a scontare un clima di prudenza , in attesa di maggiori dettagli sulle strategie delle banche centrali, con uno ...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo sconta anche il dato sulla produzione : Giornata no per i mercati asiatici, soprattutto per la borsa giapponese , che accusa anche il pessimo dato sulla produzione industriale , scesa a gennaio più delle attese del 6,6%. Più in generale le ...