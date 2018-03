BOOM! Simona Ventura al serale di Amici

BOOM! Simona Ventura torna in Rai per la seconda puntata di Sanremo Young : Simona Ventura In questi giorni in molti ne chiedono a gran voce il ritorno all’Isola. E, invece, Simona Ventura è pronta per fare la sua rentrée in Rai, venerdì prossimo. La conduttrice di Chivasso tornerà su quel palco che l’ha vista protagonista nel 2004 alla guida del Festival di Sanremo. Adesso, però, è il momento di accompagnare Antonella Clerici nella seconda puntata di Sanremo Young. Sarà certamente un caso, ma la firma per ...