Bomba a sit-in a Kabul | un morto

Scorie nucleari / Deposito nazionale : una Bomba atomica per il nuovo governo? : Quando si parla di grandi investimenti infrastrutturali nazionali per riavviare l'economia mai una volta, infatti, che venga nominato il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Si tratta ...

Cambiamenti per Fortnite causa glitch : la situazione della Bomba ballerina : Come tutti ormai sappiamo recentemente è uscito l’aggiornamento 3.3 di Fortnite che ha aggiunto una nuova serie di missioni per Salva il Mondo e nuovi contenuti per i giocatori del Battle Royale. Tra le novità però giocatori più attenti hanno notato che l’aggiornamento 3.3 ha aggiunto un glitch strano e importante. In pratica il nuovo glitch consentiva ai giocatori di raccogliere continuamente armi e equipaggiamenti oltre il limite imposto di ...

“Ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi”. Giucas Casella lo sa. Ospite di Verissimo - il sensitivo ha lanciato la Bomba. In Honduras i concorrenti stanno lottando per la vittoria - ma i giochi secondo l’ex naufrago sono già fatti : Silvia Toffanin in imbarazzo : Inaspettatamente ha dato forfait ed è uscito dall’Isola dei Famosi prima del tempo, ma Giucas Casella con una costola rotta non poteva proprio andare avanti. Ora che è tornato in Italia, il sensitivo ha fatto i suoi ‘magici’ pronostici e ha rivelato che vincerà il reality. Tra gli ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo c’è anche lui e ovviamente non poteva sottrarsi alla rivelazione. Riguardo alla sua partenza dall’Honduras ha ...

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La Bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Allarme Bomba - salta la visita di Padoan da Prada : Siena, 2 marzo 2018 - A causa di un Allarme bomba è stata annullata la visita del mionistro dell'economia, Pier Carlo Padoan , allo stabilimento Prada di Piancastagnaio. L'Allarme è scattato dopo una ...

Usa : terrorismo - dispositivi anti-Bomba in stazione New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...