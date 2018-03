Bolton | un falco anti-Teheran per rafforzare l’agenda Trump 

Con il falco Bolton Trump completa il suo gabinetto di guerra : Da "America first" a "military first". Su Corea del Nord e Iran, svolta aggressiva nella politica estera Usa

Con il falco Bolton Trump completa il suo gabinetto di guerra : Con la nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale del falco neoconservatore John Bolton, sostenitore di una linea intransigente nei confronti di Corea del Nord e Iran, il presidente Usa Donald Trump dà l'ultimo scossone alla sua squadra di politica estera, che ora somiglia sempre di più a un gabinetto di guerra. Dopo la sostituzione del segretario di stato Rex Tillerson con il duro Mike Pompeo, capo della Cia, Trump elimina ...

Trump nomina il "falco" Bolton consigliere per la Sicurezza nazionale : ...insediato alla Casa Bianca da appena un anno e qualche mese prosegue nel vorticoso giro di rimpasti e nomine che ha fin qui caratterizzato la sua presidenza alla guida del Paese più potente del mondo.

Ennesimo rimpasto a Washington : alla sicurezza arriva falco Bolton : La nomina che non necessita di conferma da parte del Senato Usa -è destinata ad avere implicazioni nell'approccio degli Stati Uniti nei confronti delle crisi nel mondo, in primis in Iran e in Corea ...

Trump licenzia via Twitter il consigliere alla sicurezza nazionale McMaster - arriva il super-falco Bolton : Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: dopo il segretario di Stato Rex Tillerson, rimpiazzato con il capo della Cia Mike Pompeo, questa volta è toccato al consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolt."Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo ...