calcioweb.eu

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ? L'Italia resta piccola, vince l'Argentina?? Milan, quando arrivano i soldi di Li?… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ? L'Italia resta piccola, vince l'Argentina?? Milan, quando arrivano i soldi di Li?… - CalcioWeb : #Bolt in Italia? C'è chi è pronto a scommetterci in caso di mancato tesseramento del #Dortmund - rodrigoalonso81 : RT @Gazzetta_it: Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ? L'Italia resta piccola, vince l'Argentina?? Milan, quando arrivano i soldi di Li? ? Rivo… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Prima il tentativo con il Manchester United, adesso quello con i Borussia Dortmund: Usainha intenzione di diventare protagonista nel mondo del calcio. Il centometrista giamaicano è in prova con il club tedesco, attesa per conoscere la decisione, lo stessosta valutando le prestazioni e la condizione fisica, difficile per il momento aspettarsi ilin una squadra come il Borussia Dortmund. E c’è chi parla anche di un possibile futuro ined un provino anche nel nostro Paese, gli scommettitori sono pronti a puntare sul Benevento che negli ultimi messi ha guardato con grande interesse al mercato svincolati. Ma anche altre squadre potrebbero farci un pensierino,può rappresentare un’occasione più che altro per motivi di visibilità e sponsor. L'articoloin? C’è chi èindidel ...