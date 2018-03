Bologna | cosa fare nel weekend | tra i cunicoli dei Bagni di Mario o nei palazzi aperti

Signori acclamato dal Dall’Ara - parole d’amore per il Bologna poi svela : “Calcioscommesse? Ecco cosa dico” : Beppe Signori ha vissuto un pomeriggio speciale al Dall’Ara. Tutto lo stadio del Bologna lo ha acclamato nel giorno del suo compleanno. L’ex attaccante dei felsinei ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’: “La gioia più grande della mia carriera è stata vedere tanta gente in piazza che non voleva andassi via, così come l’aver firmato in bianco con il Bologna, che mi aveva comprato nel momento più difficile. Il ...

Cosa sta succedendo a Bologna - il comizio di FN e gli idranti contro gli antagonisti - : Bologna, 16 feb. , askanews, Due persone sono state portate in questura e denunciate ma non arrestate per gli scontri avvenuti tra le forze dell'ordine e i centri sociali e antagonisti che a Bologna, ...

Bologna - cosa fare il 9 - 10 e 11 febbraio : La giornata di domenica 11, ancora buona per le repliche dei tanti spettacoli teatrali del weekend e per un ultimo passaggio al " Nerd Show " di BolognaFiere, sarà buona, come accade spesso, per ...

Bologna - cosa fare nel fine settimana : musei gratis - cioccolato - Arte Fiera : Un grande birthday party gratuito al Red, a partire dalle 22.30, che raggruppa in una sola notte concerti, spettacoli di burlesque e fachirismo, performance di body art, body modification e fetish, ...

Juventus - Allegri si gode la vetta (provvisoria) e snobba il Napoli : “la gara con il Bologna? Ecco cosa farò” : Il successo ottenuto dalla Juventus contro il Chievo al ‘Bentegodi’ ha permesso ai bianconeri di salire momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di vedere cosa farà il Napoli oggi pomeriggio al ‘San Paolo’ nella gara contro il Bologna. Un match che Massimiliano Allegri non guarderà come ammesso dal tecnico bianconero ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Napoli? Domani ho allenamento, prepariamo ...

Genoa-Samp-Bologna - show di calciomercato : ecco cosa può succedere nelle ultime ore : Ultimi giorni sempre più caldi di calciomercato, in particolar modo attivissime Genoa, Sampdoria e Bologna. L’obiettivo del contendersi è Bessa del Verona, sembrava fatta con il Genoa, tutti gli accordi erano stati raggiunti, poi l’inserimento della Sampdoria che ha bloccato il trasferimento ma tra i due litiganti forse il terzo gode, alla fine Bessa potrebbe anche andare al Bologna dopo che verrà definita la cessione di Donsah al ...

Bologna - eventi del weekend - cosa fare il 19 - 20 e 21 gennaio : Lectures", la pièce ideata da Masque Teatro e dedicata a uno dei padri della scienza contemporanea. Altre due interessanti proposte teatrali, inoltre, saranno quelle del Teatro delle Moline e della ...

Calciomercato Parma - incontro con il Bologna : ecco di cosa si è parlato : CALCIOMERATO Parma – Il Parma è una delle squadre del campionato cadetto più attive sul mercato. I ducali hanno già messo a segno tre colpi di spessore: Da Cruz, Vacca e Gazzola. Il ds Faggiano però non vuole fermarsi. Per sostituire Nocciolini e il probabile partente Siligardi, i gialloblù stanno sondando varie piste. Questa mattina il direttore sportivo dei ducali ha avuto un incontro con il ds del Bologna, Riccardo Bigon, in un hotel ...

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...