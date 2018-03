Bologna | arrestato uno stupratore seriale

blogo

(Di sabato 24 marzo 2018) I carabinieri di San Giovanni in Persiceto, in provincia di, sono riusciti ad arrestare un 23enne originario della provincia di Caserta che risultava indagato con l'accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di una ragazza di 29 anni. La violenza è avvenuta la sera del 13 febbraio scorso, quando la ragazza è stata avvicinata da un giovane in una discoteca di San Pietro in Casale, altra località nel bolognese.Il giovane si era spacciato per uno dei responsabili della sicurezza, offrendole successivamente da bere. Questa è l'ultima circostanza che la ragazza riusciva a ricordare della sera precedente quando si è svegliata nella camera di un albergo della zona. Sul suo corpo, al suo risveglio, ha riscontrato evidenti segni di violenza e lividi. La ragazza ha avuto la forza di lavarsi e rivestirsi, scendendo alla reception per chiedere di chiamare un taxi. Prima di lasciare ...