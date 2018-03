Boko Haram rilascia ragazza cristiana

Nigeria - Boko Haram ha liberato 110 studentesse rapite/ Denuncia di Amnesty e la sfida “educativa” : Nigeria, liberate 110 studentesse rapite da Boko Haram il mese scorso. Terroristi: “Non mandatele a scuola”. Le ultime notizie sulla liberazione delle ragazzine e sul singolare avvertimento(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a scuola” : Nigeria, liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram: “Ma non mandatele più a scuola” I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori “non le mandino più a scuola”. In nove anni […]

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a scuola” : I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori "non le mandino più a scuola". In nove anni gli estremisti hanno ucciso più di 20mila persone e creato due milioni e mezzo di sfollati.Continua a leggere

Nigeria : Amnesty International accusa governo - non ha impedito a Boko Haram di rapire studentesse : Boko Haram Il rapimento di 110 studentesse del Collegio governativo di scienze e tecnica, compiuto il 19 febbraio da Boko Haram a Dapchi, poteva essere impedito. Le forze di sicurezza Nigeriane erano ...

Nigeria : nuovo attacco di Boko Haram - uccisi quattro cooperanti : L’annuncio delle Nazioni Unite, due di loro lavoravano per l’Oim e uno era consulente dell’Unicef, le vittime erano tutte Nigeriane