Biglietti Roma-Barca | Malagò | ' Il calcio accessibile a tutti'

Nuovi Biglietti prato gratuiti per l’E-Prix di Roma : Nuovi biglietti prato gratuiti per l’E-Prix di Roma Ogni giorno che passa cresce l’attesa per il debutto della Formula E a Roma. L’E-Prix in programma sabato 14 aprile sulle strade dell’Eur ha già fatto registrare il tutto esaurito (venduti i 15mila biglietti previsti per le tribune) tanto che gli organizzatori, vista l’elevata richiesta di tagliandi, […]

Biglietti da 90 euro per Barcellona-Roma : il Romanista scrive a Bartomeu : Prezzi troppo cari al Camp Nou per Barcellona-Roma: il quotidiano ha deciso di scrivere al club catalano L'articolo Biglietti da 90 euro per Barcellona-Roma: il Romanista scrive a Bartomeu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maluma in Italia nel 2018 per 3 concerti tra Roma - Napoli e Milano : Biglietti in prevendita su Ticketone : Maluma in Italia nel 2018 per tre nuovi attesissimi concerti! La popstar latina fa ritorno nel nostro Paese per nuovi eventi dal vivo, dopo i live tenuti lo scorso autunno! Maluma si esibirà ad ottobre in Italia, precisamente tra Napoli (11 ottobre), Roma (12 ottobre) e Milano (13 ottobre). Il cantante colombiano torna in Italia per "saldare un debito" con i fan: lo scorso 8 ottobre era in programma un concerto di Maluma a Roma, all'Atlantico ...

Roma-Barcellona - disagi per la vendita Biglietti : file e terminali bloccati : È la partita più importante della stagione e i tifosi della Roma vogliono essere accanto alla loro squadra per sostenerla, anche se l'avversario si chiama Barcellona . Esaurita la polemica del caro ...

Roma. Formula E - 15mila Biglietti gratuiti : Roma – Formula E – “In seguito alle numerose richieste di partecipazione all’E-Prix inaugurale di Roma, siamo lieti di annunciare la disponibilità di ulteriori 15.000 ingressi... L'articolo Roma. Formula E, 15mila biglietti gratuiti proviene da Roma Daily News.

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo Stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Prezzi Biglietti per Steven Tyler in Italia nel 2018 - a Trieste - Barolo e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Inizia oggi, martedì 21 marzo, la prevendita dei biglietti per Steven Tyler in Italia nel 2018. L'artista sarà nel nostro Paese a luglio quest'anno per tre concerti-evento imperdibili attesi tra il 18 e il 27 luglio. Steven Tyler in Italia nel 2018 si esibirà in concerto a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia, il 18 luglio; il 24 luglio è atteso a Barolo, presso l'Arena Concerti del Collisioni Festival; il 27 luglio, infine, è in programma ...

Champions League - Roma-Barcellona : partita la vendita dei Biglietti : Cresce la febbre in vista di Roma-Barcellona, la gara che stabilirà quale tra le due formazioni accederà alla semifinale di Champions League L'articolo Champions League, Roma-Barcellona: partita la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Romanista scrive al Barcellona : 'Abbassate il prezzo dei Biglietti' : È soprattutto per questo che Vi scriviamo, perché un Club che è sempre stato attento ai valori che il mondo del calcio può incarnare e produrre non può e non deve restare indifferente alla richiesta ...

Steven Tyler in Italia nel 2018 con Loving Mary Band : Biglietti in prevendita per Roma - Barolo e Trieste : Steven Tyler in Italia nel 2018 per tre concerti in programma nel mese di luglio. Steven Tyler in Italia nel 2018 si esibirà dal vivo a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, a Barolo in occasione del Collisioni Festival (Arena Concerti), e al Roma Summer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Ad annunciare i tre eventi è Live Nation, organizzato degli spettacoli di Steven Tyler in Italia nel 2018. Steven Tyler in Italia nel ...

Prezzi dei Biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma in prevendita generale su TicketOne - disponibilità limitate per le date italiane di luglio : Dopo le diverse prevendite anticipate della scorsa settimana, è partita dalle ore 10:00 di lunedì 19 marzo la vendita generale dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, in scena il 6 e il 8 luglio rispettivamente allo stadio San Siro e allo stadio Olimpico per le uniche due date italiane dell'On The Run Tour 2. I biglietti sono disponibili in vendita generale sia online su TicketOne.it sia via call center che presso i punti vendita ...

Biglietti Lorenzo Live 2018 tour : aggiunti nuovi concerti a Roma : Biglietti Lorenzo Live 2018. Jovanotti ha annunciato di aver aggiunto due nuove date ai concerti del suo Lorenzo Live 2018 a Roma a maggio. Jovanotti è tornato sui palchi da febbraio 2018 con il suo nuovo tour Lorenzo Live 2018 che terminerà a giugno 2018. Sono decine gli appuntamenti nei Palazzi dello Sport e l’artista suonerà con la sua band nelle città per lunghi periodi. Uno spettacolo a 360° con la super band composta da: Saturnino ...

Biglietti Barcellona-Roma (4 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Camp Nou sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma. Una sfida impossibile attende i giallorossi al cospetto dei fortissimi spagnolo guidati da Leo Messi. I blaugrana, dopo aver terminato il proprio girone di qualificazione davanti alla Juventus, hanno superato il Chelsea di Antonio Conte con l’asso argentino protagonista assoluto (3 reti). Messi ...