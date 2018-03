Biglietti in prevendita per il Wanted World Tour di Zucchero al via dal 1° luglio

Biglietti in prevendita per le nuove date di Laura Pausini con raddoppi tra Verona e Milano : Le nuove date di Laura Pausini sono finalmente ufficiali. Dopo aver polverizzato i primi Biglietti, i fan sono quindi pronti per una nuova sessione di concerti con un'attesa doppia data all'Arena di Verona, con la prima già dichiarata sold out. Tutti i fan che desiderano assistere al concerto nella prestigiosa location veneta, possono ora sperare di ottenere un biglietto per il nuovo concerto. Stessa sorte per quelli che hanno intenzione di ...

L’ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival con tanti amici : Biglietti in prevendita su TicketOne : L'ultimo concerto di Elio e le storie tese si terrà al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo). Ad annunciarlo sono stati gli stessi Elii in diretta su RTL 102.5 nel pomeriggio di oggi. Il gruppo ha una data di scadenza che è quella del 30 giugno e finalmente oggi è stato annunciato l'ultimo evento live: al Collisioni Festival. Il 29 giugno, nel corso dell'ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival, tanti saranno gli ospiti ...

Maluma in Italia nel 2018 per 3 concerti tra Roma - Napoli e Milano : Biglietti in prevendita su Ticketone : Maluma in Italia nel 2018 per tre nuovi attesissimi concerti! La popstar latina fa ritorno nel nostro Paese per nuovi eventi dal vivo, dopo i live tenuti lo scorso autunno! Maluma si esibirà ad ottobre in Italia, precisamente tra Napoli (11 ottobre), Roma (12 ottobre) e Milano (13 ottobre). Il cantante colombiano torna in Italia per "saldare un debito" con i fan: lo scorso 8 ottobre era in programma un concerto di Maluma a Roma, all'Atlantico ...

Laura Pausini a Milano - Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne per il doppio concerto : Laura Pausini a Milano, per un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago a settembre. L'artista romagnola annuncia le date della sua tournée italiana e, subito dopo, un raddoppio dell'evento in programma a Milano. Laura Pausini a Milano sarà in concerto l'8 e il 9 settembre 2018 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 36 euro per arrivare agli 87 euro per un posto nel primo anello numerato in tribuna ...

Il tour 2018 dei Maneskin in autunno nei club : date e Biglietti in prevendita su TicketOne : Il tour 2018 dei Maneskin prosegue nei club d'Italia in autunno. Nuovi concerti sono stati annunciati a partire dal prossimo 10 novembre nei club italiani. La nuova tranche della tournée del gruppo di X Factor 11 si chiuderà il 15 dicembre a Roma con un evento all'Atlantico Live. I biglietti per i nuovi concerti del tour 2018 dei Maneskin saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it da lunedì 26 marzo alle ore 10.00, nei punti vendita ...

Annunciata una nuova data di Nek Max e Renga in estate : info e Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata durante un'intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine. Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l'intera penisola sino alla fine dell'estate. Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della ...

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo Stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Concerti di Francesco Gabbani in estate per #GABBALIVE18 : date - prezzi e Biglietti in prevendita su TicketOne : Nuovi Concerti di Francesco Gabbani sono stati annunciati oggi, mercoleì 21 marzo. A luglio e ad agosto l'artista sarà in concerto in alcune delle località più suggestive d'Italia per una serie di eventi selezionati, nell'ambito del #GABBALIVE18. Si parte il 6 luglio da Codroipo (UD) per un evento a Villa Manin per proseguire l'8 luglio a Vigevano per estate in Castello 2018. Il 26 luglio, Francesco Gabbani si esibirà in concerto a ...

Prezzi Biglietti per Steven Tyler in Italia nel 2018 - a Trieste - Barolo e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Inizia oggi, martedì 21 marzo, la prevendita dei biglietti per Steven Tyler in Italia nel 2018. L'artista sarà nel nostro Paese a luglio quest'anno per tre concerti-evento imperdibili attesi tra il 18 e il 27 luglio. Steven Tyler in Italia nel 2018 si esibirà in concerto a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia, il 18 luglio; il 24 luglio è atteso a Barolo, presso l'Arena Concerti del Collisioni Festival; il 27 luglio, infine, è in programma ...

Annunciati i nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini nei palasport : info Biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini è stata Annunciata. Dopo la leg nei palasport che ha reso nota durante la conferenza stampa di presentazione del disco, l'artista ha raddoppiato la data al Mediolanum Forum di Assago dell'8 settembre con un nuovo concerto in programma il 9 ottobre nella medesima location. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club a partire dalle 17 del 20 marzo. La vendita speciale proseguirà per le ...

Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 : info Biglietti in prevendita : Il tour di Francesco De Gregori si chiamerà, semplicemente, tour 2018. Ad annunciarlo è il noto cantautore, che ha reso note le prossime date nelle quali sarà possibile ascoltare la sua musica live. Nei primi dettagli della scaletta da suonare, sussiste il carattere dell'imprevedibilità. Secondo quanto già dichiarato da Francesco De Gregori, nella setlist che l'artista ha deciso per la prossima tornata di concerti, sono previsti alcuni dei ...

Ufficiali i concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 : prezzi dei Biglietti in prevendita : I concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 sono finalmente Ufficiali. Dopo gli rumors che si sono ricorsi negli ultimi giorni, quelli che davano per certa la sua presenza in Italia, l'artista dei Radiohead può finalmente dire di essere pronto per la calata nel nostro Paese con una data a Firenze e una a Milano, in programma per il mese di maggio 2018. Previsto anche un concerto di apertura, con Oliver Coats come Special Guest. I due concerti ...