BEST WEEKEND Una due giorni tutta dedicata alla riscoperta con le Giornate FAI di

BEST WEEKEND / La classe operaia va in paradiso e poi musica - ceramiche e per finire la Segavecchia : Alle 20.30, all'arena spettacoli, conclude la serata la band The Crew. In caso di maltempo il corteo sarà rimandato alla domenica successiva. FESTA DELLA Segavecchia - COTIGNOLA Sabato 10 e domenica ...

BEST WEEKEND / La classe operaia va in paradiso e poi musica - ceramiche e per finire la Segavecchia : Alle 20.30, all'arena spettacoli, conclude la serata la band The Crew. In caso di maltempo il corteo sarà rimandato alla domenica successiva. FESTA DELLA Segavecchia - COTIGNOLA Sabato 10 e domenica ...

BEST WEEKEND / Una grande opera verdiana e poi a tutto teatro fra Faenza - Lugo e Piangipane : Prevendite online su vivaticket.it Info: 0546/21306 - www.accademiaperduta.it Il mondo non mi deve nulla va in scena invece sabato 3 e domenica 4 marzo al teatro Rossini di Lugo. Il testo è di ...

BEST WEEKEND / Carnevale - il Ballet Preljocaj - il tributo a Casadei e i Black Blues Brothers : Tra circo contemporaneo e commedia musicale, la produzione nasce dalla fantasia di Alexander Sunny, già realizzatore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil. Cinque ...