Berlusconi | mi fido Salvini | soluzione positiva per centrodestra

'Mi fido di Salvini' - Berlusconi - : Roma, 24 mar. , askanews, 'Abbiamo trovato una soluzione positiva per il mantenimento dell'alleanza'. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , dopo aver ricevuto a Palazzo Grazioli il ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “ Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco ”. Così Silvio Berlusconi , ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Berlusconi : mi fido dei miei alleati. Grillini? Con loro crisi economica ancora più grave : Salvini intanto torna a ribadire che deve cambiare tutto nella politica europea: "Non c'è da strappare niente. Ma da affermare le nostre idee. Se alcuni poteri marci europei ci temono, fanno benissimo"

Meloni a Sky TG24 : fascismo morto. Berlusconi-Salvini? Mi fido di Fdl | : La leader di Fratelli d'Italia a "L'Intervista" di Maria Latella: "Il no di Salvini e Berlusconi alla manifestazione anti-inciuci non mi fa ben sperare". Il fascismo? "La sinistra lo usa per spostare ...