Bari | a fuoco l' archivio del Giudice di Pace | in fiamme le schede elettorali del 4 marzo

Bari - a fuoco archivio del Giudice di Pace - non si esclude il dolo : Nell'archivio erano conservate anche schede elettorali delle amministrative 2017 e delle ultime Politiche

A fuoco archivio Giudice di Pace a Bari : ANSA, - Bari, 24 MAR - Per cause da accertare, si è sviluppato nella notte un incendio nella sede del Giudice di Pace al quartiere San Paolo. Sembra che le fiamme siano partite dai locali sotterranei ...

Ruvo - soccorsi per paziente Bariatrico : vigili del fuoco calano donna dal balcone : servito l'intervento dei vigili del fuoco con personale specializzato per soccorrere e trasportare in ospedale una donna obesa che non era possibile far scendere di casa in ascensore o con le scale. ...

Furgone a fuoco in via Brigata Bari - un residente : 'È stato un ragazzo incappucciato. Ho urlato invano' : 'Gli ho urlato bastardo, bastardo, nel tentativo di farlo desistere, ma ormai era troppo tardi'. Un residente ha visto il piromane dal balcone di casa, in via Brigata Bari, all'altezza del civico 26. '...

Fiera di Verona. Progetto Fuoco 21-25 febBario : Cuocere e riscaldare casa allo stesso tempo, con basse emissioni di Co2 e ridotti costi di gestione. Sono questi i

Aria irrespirabile in un quartiere di Bari : intervento di vigili del fuoco e Arpa : Segnalata Aria irrespirabile in via Amendola, a Bari, ai vigili del fuoco: interessa un’area compresa tra via Fanelli, all’altezza delle casermette militari, l’Ospedale Giovanni XXIII e la Mater Dei. Due cittadini hanno anche lamentato fastidi agli occhi. Sul posto la squadra Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei vigili del fuoco per fare luce sull’origine del disagio. Situazione segnalata anche ...