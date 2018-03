Banche : npl - arriva il ‘super portale’ su aste e fallimenti : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Da oggi Banche e giudici fallimentari hanno un aiuto in più per migliorare e velocizzare la gestione dei crediti deteriorati i cosiddetti prestiti non performanti o npl. E’ attivo il ‘Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi’, un portale web che funziona da motore di ricerca che contiene ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - per le Banche coperture aggiuntive sugli Npl fino a 4 - 5 mld (oggi - 23 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,65 euro ad azione. Le stime sulle coperture sugli Npl delle banche. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:36:00 GMT)

Banche E POLITICA/ Npl - lo schiaffo della Bce alla giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:11:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. Luciano

Bce pubblica addendum su crediti in sofferenza delle Banche - npl - : Roma, 15 mar. , askanews, La Banca centrale europea , BCE, ha pubblicato oggi l'addendum alle informazioni di riferimento della stessa BCE alle banche sui prestiti in sofferenza , NPL, . Lo rende noto ...

Banche " Le proposte Ue per accelerare riduzione npl : "Ora che l'Europa e la sua economia riacquistano vigore si deve sfruttare questo slancio per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati, compiendo quell'intervento essenziale per ridurre ...

Banche - Ue su NPL : le proposte sugli accantonamenti a seconda della natura dei crediti : La Commissione europea ha presentato le sue proposte in materia di gestione e accantonamenti nei bilanci delle Banche degli NPL, i crediti deteriorati.

Banche - NPL nel mirino di Bruxelles : Vlaldis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Ora che l'Europa e la sua economia ...

NPL - Banche in spolvero a Piazza Affari. C'è attesa per l'addendum finale : Teleborsa, - I titoli bancari di Piazza Affari restano sotto i riflettori degli investitori, nel giorno in cui la Commissione Europea pubblicherà le nuove regole sul trattamento dei crediti ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

Banche - DBRS : meglio Npl - ma rimane problema redditività : ... un processo che dovrebbe consentire di beneficiare inoltre della ripresa in corso dell'economia nazionale. 'La lotta alle sofferenze rimane la priorità fondamentale per le Banche italiane nel 2018. ...