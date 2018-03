Ballando con le stelle | terza puntata 24 marzo | anticipazioni | ecco chi rischia

MILLY CARLUCCI/ “Se andassimo in onda il venerdì sera…” (Ballando con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI ha attaccato le ‘annuali’ e puntuali ospitate della Littizzetto a C’è posta per te. La conduttrice auspica una collocazione nel venerdì sera di Rai 1.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Anastacia - Ballerina per una notte/ Cancro al seno? Prevenzione miglior arma (Ballando con le stelle 2018) : Anastacia, cantautrice americana celebre in tutto il mondo, Ballerina per una notte su Rai 1. A maggio quattro date italiane del suo tour mondiale tra Brescia, Roma e Milano.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta | 24 marzo 2018 | Chi sarà eliminato alla terza puntata? : Sabato 24 marzo, andrà in onda il terzo appuntamento con "Ballando con le stelle" che vedrà protagonista la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale, con all’attivo oltre 50 milioni di dischi venduti e 226 dischi tra oro e platino, interprete di successi come ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’. Per Anastacia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida sulla pista di “Ballando con le stelle”. ...

“Quei due - in camerino…”. Ballando con le Stelle bollente. C’è di più del feeling in pista tra i due protagonisti dello show di Milly Carlucci. Molto di più a quanto pare : “Pizzicati durante le prove” : Ballando con le Stelle è iniziato da pochissimo ma i pettegolezzi già fioccano. Pure bollenti, poi. pare che subito dopo la prima puntata, infatti, sia nato un feeling a dir poco sospetto tra due dei protagonisti di questa edizione, tanto che i due, che si sono conosciuti per la prima volta proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci sono già stati pizzicati dal settimanale Oggi in atteggiamenti ‘compromettenti’. Forse la ...

Giaro Giarratana con Lucrezia Lando/ Coppia nella vita? La sorpresa dell'edizione (Ballando con le stelle) : Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono la Coppia che non ti aspetti. Il modello e la ballerina, new entry a BalLando con le stelle 2018, hanno conquistato la giuria e il pubblico.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:16:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro : "Giovanni Ciacci? Nulla di diseducativo nel nostro ballo" : Raimondo Todaro, insegnante di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018, per la prima volta, ha rivelato come è riuscito a ballare con un altro uomo risultando convincente e, per Nulla stucchevole. Quest'anno, infatti, due uomini ballano assieme come coppia in un talent show italiano: Non mi sono posto il problema, ma ero consapevole che una scelta del genere avrebbe potuto scatenare polemiche. E non è un caso che Milly abbia pensato ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta : Anastasia ballerina per una notte - chi sarà eliminato? (Terza puntata) : BALLANDO con le STELLE 2018, anticipazioni e Diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Cristina Ich e Luca Favilla/ Video - il bacio in diretta : nuova coppia in arrivo? (Ballando con le stelle) : Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:43:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Ivan Zazzaroni : nuova lite o scuse ufficiali? (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano a Ballando con le Stelle dopo la polemica nata dal mancato giudizio di Ivan Zazzaroni. Riuscirà il duo a conquistare il suo parere?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Ballando con le stelle 13 – Terza puntata del 24 marzo 2018. Anastacia ballerina per una notte. : Terza puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Dopo il buon esordio con il 20,40% di share, il programma ha tenuto ma calando: la seconda puntata ha infatti ottenuto solo […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Terza puntata del 24 marzo 2018. Anastacia ballerina per una notte. sembra ...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra sull’incidente : ‘Salvato dall’arcangelo Gabriele’ : “Ho avuto la sensazione che qualcuno mi abbia protetto dall’alto. E credo di sapere chi è stato: l’arcangelo Gabriele”. Così Massimiliano Morra parla in un’intervista a DiPiù del brutto incidente stradale che lo ha visto protagonista nella notte tra il 18 e il 19 marzo. Ospite de La vita in diretta l’attore aveva già descritto la dinamica del sinistro, che ha portato la sua auto a scontrarsi contro il guard ...

Ballando con le Stelle - dopo il ballo tra uomini arriva il ballo passionale tra donne : ecco lo spot H&M : dopo il ballo tra uomini a Ballando arriva il ballo passionale tra donne: ecco lo spot H&M Selvaggia Lucarelli ironizza su Twitter dopo aver visto lo spot di H&M. A Ballando con le Stelle, infatti, ...

Ballando con le Stelle - parla Massimiliano Morra dopo l’incidente : “Mi ha salvato l’arcangelo Gabriele” : Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le Stelle insieme alla ballerina Sara Di Vaira, ha avuto un incidente in auto qualche giorno fa e ora racconta com’è andata al settimanale DiPiù. Ancora convalescente e con varie escoriazioni, l’attore spiega: “dopo la seconda puntata di Ballando ero andato a mangiare con Sara e con gli altri protagonisti della trasmissione. Era stata una serata divertente però alle tre ero ...

Ballando con LE STELLE 2018 / Anastasia ballerina per una notte; Milly Carlucci cancella le polemiche? : BALLANDO con le STELLE 2018, Raimondo Todaro parla di Giovanni Ciacci e delle critiche ricevute da Mario Adinolfi e svela: "Non c'è niente di diseducativo nel nostro ballo"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:00:00 GMT)