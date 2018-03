Ballando con le stelle 2018 | Raimondo Todaro | Giovanni Ciacci? Nulla di

blogo

: Una performance con il piano o piena d'energia ballando sul palco? Secondo voi come deve essere il Serale di Emma?… - AmiciUfficiale : Una performance con il piano o piena d'energia ballando sul palco? Secondo voi come deve essere il Serale di Emma?… - trash_italiano : Maria con #cepostaperte, con 8 minuti vuoti di trasmissione: 26.1% e 5.267.000 di spettatori Milly con Ballando e… - vitaindiretta : Momento #BallandoConLeStelle ???? con @ElisaDospina e @luca_bianchini in studio e in collegamento dalla pista con… -

(Di sabato 24 marzo 2018), insegnante dicon le, per la prima volta, ha rivelato come è riuscito a ballare con un altro uomo risultando convincente e, perstucchevole. Quest'anno, infatti, due uomini ballano assieme come coppia in un talent show italiano: Non mi sono posto il problema, ma ero consapevole che una scelta del genere avrebbe potuto scatenare polemiche. E non è un caso che Milly abbia pensato a me per questa nuova avventura. Lei mi conosce bene, proprio come mia madre, e sa che sono un tipo che ha bisogno di nuovi stimoli e nuove sfide. Il danzatore, quindi, ha rigettato ogni tipo di polemica sulla non naturalezza di un passo a due tra due uomini: Rispondo con la reazione di mia figlia, una bambina di 4 anni e mezzo. Quando le ho fatto vedere le foto del mio ballo di coppia con, mi ha subito chiesto se poteva mandargli un ...