BALLANDO CON LE STELLE 2018 Diretta | Anastasia ballerina per una notte | chi sarà

Terza puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l'ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest'anno alla tredicesima edizione. Dopo il buon esordio con il 20,40% di share, il programma ha tenuto ma calando: la seconda puntata ha infatti ottenuto solo

BALLANDO CON le stelle 2018 - Massimiliano Morra sull’incidente : ‘Salvato dall’arcangelo Gabriele’ : “Ho avuto la sensazione che qualcuno mi abbia protetto dall’alto. E credo di sapere chi è stato: l’arcangelo Gabriele”. Così Massimiliano Morra parla in un’intervista a DiPiù del brutto incidente stradale che lo ha visto protagonista nella notte tra il 18 e il 19 marzo. Ospite de La vita in diretta l’attore aveva già descritto la dinamica del sinistro, che ha portato la sua auto a scontrarsi contro il guard ...

BALLANDO CON le Stelle - dopo il ballo tra uomini arriva il ballo passionale tra donne : ecco lo spot H&M : dopo il ballo tra uomini a Ballando arriva il ballo passionale tra donne: ecco lo spot H&M Selvaggia Lucarelli ironizza su Twitter dopo aver visto lo spot di H&M. A Ballando con le Stelle, infatti, ...

BALLANDO CON le Stelle - parla Massimiliano Morra dopo l’incidente : “Mi ha salvato l’arcangelo Gabriele” : Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le Stelle insieme alla ballerina Sara Di Vaira, ha avuto un incidente in auto qualche giorno fa e ora racconta com’è andata al settimanale DiPiù. Ancora convalescente e con varie escoriazioni, l’attore spiega: “dopo la seconda puntata di Ballando ero andato a mangiare con Sara e con gli altri protagonisti della trasmissione. Era stata una serata divertente però alle tre ero ...

BALLANDO CON le stelle : Todaro risponde agli attacchi di Adinolfi : Raimondo Todaro e Ciacci di Ballando attaccati da Adinolfi La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata con non poche polemiche, compresi gli attacchi del presidente del partito Popolo della famiglia Mario Adinolfi. Il giornalista ha vissuto come catastrofica la presenza di Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci in coppia a Ballando con le stelle. Secondo Adinolfi quello che è accaduto nelle scorse puntate è stato imbarazzante, ...

“Bugiardo!”. Tutti contro Giovanni Ciacci. BALLANDO CON le stelle - nuova bordata contro il costumista. E per Milly Carlucci un altro grattacapo : Chiusa la prima tornata eliminatoria con l’esclusione a sorpresa del divo di Beautiful Don Diamont, con critiche annesse, ecco che Milly Carlucci si trova tra le mani un’altra patata bollente. Per Ballando con le stelle, sconfitto sabato nella gara dell’audience da Maria De Filippi, non è insomma un bel momento. Ad agitare i sonni della rossa conduttrice ancora loro Giovanni Ciacci e il ballerino Todaro sui quali arriva il veleno, mai ...

BALLANDO CON le stelle 2018 - Massimiliano Morra dopo l’incidente : ‘Sono un miracolato’ : Si definisce un miracolato Massimiliano Morra in collegamento a La vita in diretta nella puntata in onda mercoledì 21 marzo su Rai1. L’attore, impegnato come ballerino nella corrente edizione di Ballando con le stelle, ha infatti avuto un incidente stradale nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo e nel talk show condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini ha parlato della brutta esperienza (QUI il video da 02:14:48). Guardando le ...

BALLANDO CON le stelle - incidente Morra : auto distrutta e volto tumefatto : Massimiliano Morra dopo il bruttissimo incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 sul Raccordo Anulare di Roma è intervenuto a La vita in diretta per ...

Ballando con le stelle: la Rai dice "no" all'ospitata di Barbara d'Urso? "(…) Qualcuno a Viale Mazzini starebbe provando a bloccare" l'ospitata di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, "non concedendo ancora l'ok finale". A scriverlo oggi, mercoledì 21 marzo, è uno dei giornalisti in forza a Dagospia, secondo cui tra i potenti del