Ballando con le stelle 2018 | Carolyn Smith | L' ' intruso' non sa con chi ha a che

CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI/ Tra le coppie favorite? (Ballando con le stelle 2018) : L’attore CESARE BOCCI in gara a Ballando con le stelle al fianco di ALESSANDRA TRIPOLI, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Video : l'ex miss promossa a pieni voti dalla giuria (Ballando con le stelle) : Dopo aver scatenato la commozione di Guillermo Mariotto, Gessica Notaro e Stefano Oradei tornano in pista per confermare il successo dell'ultima puntata (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Guillermo Mariotto/ Il giudice fa il tifo per la coppia Porcella-Kuzmina? (Ballando con le stelle 2018) : Al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2018 ci sarà Guillermo Mariotto, che è rimasto colpito dall'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmin(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Carolyn Smith e il cancro/ Video : "Io viva grazie alla prevenzione" (Ballando con le stelle) : Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle, racconta come è stata in grado di dare battaglia al cancro che negli ultimi tempi è tornato a infastidirla. (Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Ballando con le stelle - terza puntata 24 marzo : anticipazioni - ecco chi rischia l'eliminazione : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, una nuova eliminazione alle porte La coppia Don Diamont " Hanna ...

MILLY CARLUCCI/ “Se andassimo in onda il venerdì sera…” (Ballando con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI ha attaccato le ‘annuali’ e puntuali ospitate della Littizzetto a C’è posta per te. La conduttrice auspica una collocazione nel venerdì sera di Rai 1.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Anastacia - Ballerina per una notte/ Cancro al seno? Prevenzione miglior arma (Ballando con le stelle 2018) : Anastacia, cantautrice americana celebre in tutto il mondo, Ballerina per una notte su Rai 1. A maggio quattro date italiane del suo tour mondiale tra Brescia, Roma e Milano.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta | 24 marzo 2018 | Chi sarà eliminato alla terza puntata? : Sabato 24 marzo, andrà in onda il terzo appuntamento con "Ballando con le stelle" che vedrà protagonista la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale, con all’attivo oltre 50 milioni di dischi venduti e 226 dischi tra oro e platino, interprete di successi come ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’. Per Anastacia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida sulla pista di “Ballando con le stelle”. ...

“Quei due - in camerino…”. Ballando con le Stelle bollente. C’è di più del feeling in pista tra i due protagonisti dello show di Milly Carlucci. Molto di più a quanto pare : “Pizzicati durante le prove” : Ballando con le Stelle è iniziato da pochissimo ma i pettegolezzi già fioccano. Pure bollenti, poi. pare che subito dopo la prima puntata, infatti, sia nato un feeling a dir poco sospetto tra due dei protagonisti di questa edizione, tanto che i due, che si sono conosciuti per la prima volta proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci sono già stati pizzicati dal settimanale Oggi in atteggiamenti ‘compromettenti’. Forse la ...

Giaro Giarratana con Lucrezia Lando/ Coppia nella vita? La sorpresa dell'edizione (Ballando con le stelle) : Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono la Coppia che non ti aspetti. Il modello e la ballerina, new entry a BalLando con le stelle 2018, hanno conquistato la giuria e il pubblico.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:16:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro : "Giovanni Ciacci? Nulla di diseducativo nel nostro ballo" : Raimondo Todaro, insegnante di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018, per la prima volta, ha rivelato come è riuscito a ballare con un altro uomo risultando convincente e, per Nulla stucchevole. Quest'anno, infatti, due uomini ballano assieme come coppia in un talent show italiano: Non mi sono posto il problema, ma ero consapevole che una scelta del genere avrebbe potuto scatenare polemiche. E non è un caso che Milly abbia pensato ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta : Anastasia ballerina per una notte - chi sarà eliminato? (Terza puntata) : BALLANDO con le STELLE 2018, anticipazioni e Diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Cristina Ich e Luca Favilla/ Video - il bacio in diretta : nuova coppia in arrivo? (Ballando con le stelle) : Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:43:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Ivan Zazzaroni : nuova lite o scuse ufficiali? (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano a Ballando con le Stelle dopo la polemica nata dal mancato giudizio di Ivan Zazzaroni. Riuscirà il duo a conquistare il suo parere?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:05:00 GMT)