Non c'è un "nesso con il terrorismo" nell'esplosione di un'carica di bombole di gas che ha sfondato l'ingresso dellamilitare Travis in California. Lo afferma l'Fbi. L'agente speciale Sean Ragan che conduce le indagini sull'episodio di mercoledì, ha riferito che il veicolo era penetrato illegalmente nellaera già in fiamme quando nel raggiungere il cancello principale.Il conducente, il 51enne Hafiz Kazi, indiano,è stato trovato morto.Ancora però non sono state chiarite le ragioni del gesto suicida.(Di sabato 24 marzo 2018)