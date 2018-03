Australia | oltre 150 delfini spiaggiati | si teme un’invasione di squali

Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia : le foto choc. 'Gli scienziati non sanno perché' : Si trova nella maggior parte delle acque in tutto il mondo. Gli scienziati non sanno perché avvengano gli spiaggiamenti di massa. Rebecca Wellard , ricercatrice alla Curtin University di Sydney, ...

Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia : le foto choc. "Gli scienziati non sanno perché" : Un gruppo di Oltre 150 cetacei è stato ritrovato su una spiaggia dell' Australia sudoccidentale. Le autorità stanno lavorando per salvare i 15 esemplari sopravvissuti. Il gruppo di...

Australian Open 2018 - i precedenti degli italiani : in singolare mai oltre i quarti di finale. Ultima a raggiungerli Flavia Pennetta : Gli Australian Open di tennis storicamente sono stati avari di soddisfazioni in singolare per l’Italia: i rappresentanti azzurri non sono mai andati oltre i quarti di finale in quello che dal 1987 è tornato ad essere il primo Slam stagionale. In campo maschile Andreas Seppi, che si appresta a giocare a Melbourne per la 13a volta in carriera, ha raggiunto per tre volte gli ottavi di finale, nel 2013, nel 2015 e nel 2017, mentre nel 2014 si ...