Attentato in Francia | lettera-testamento a casa del killer | L' ho fatto per

Attentato Francia - morto gendarme eroe. Macron : “Rispetto e ammirazione”. Nel testamento del killer riferimenti all’Isis : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

Francia - morto l’agente eroe ferito nell’Attentato. Si era offerto al posto di una donna ostaggio : È morto nella notte Arnaud Beltrame, il tenente colonnello di 44 anni appartenente alla Gendarmerie che ieri si era offerto per uno scambio degli ostaggi con il terrorista Radouane Lakdim durante l’irruzione al supermarket Super U di Trèbes, nei pressi di Carcassonne, il momento più drammatico dell’attacco che ha causato a questo punto quattro vit...

Attentato in Francia - morto il gendarme eroe. Macron : “Merita il rispetto e l’ammirazione della nazione intera” : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

Attentato in Francia - morto il gendarme eroe ferito per salvare gli ostaggi : Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l'autore degli attacchi compiuti ieri...

Attentato in Francia - morto il gendarme eroe ferito per salvare gli ostaggi : Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l'autore degli attacchi compiuti ieri...

L’Attentato a Trèbes - in Francia : Questa mattina un uomo franco marocchino di 26 anni ha sparato ad alcuni poliziotti e preso degli ostaggi, uccidendo tre persone: l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS The post L’attentato a Trèbes, in Francia appeared first on Il Post.

Attentato ISIS IN FRANCIA/ Il modello italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)ATTENTATO A KABUL/ Le bombe e i "talebani" nascondono la guerra tra ISIS e al Qaeda, di M. IntrovigneTERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan, ISIS e Al Qaeda tengono in scacco Washington,di C. J. Wulff

Attentato Francia - portoghese è vivo : 3.12 E' rimasto gravemente ferito ma non è morto il cittadino portoghese vittima dell'Attentato di Trebes, nei Pirenei francesi. Lo ha precisato il governo di Lisbona. Era stato inserito tra i morti per "errori di comunicazione", ha spiegato il ministro per i portoghesi all'estero Jose' Luis Carneiro ma, "dopo le procedure per identificare la vittima, è emerso che il cittadino portoghese era solo ferito gravemente e ricoverato in un ospedale ...

Francia - arrestata compagna Attentatore : 23.58 arrestata la compagna dell'attentatore di Carcassonne e Trebesnel, a sud della Francia. Lo ha riferito il procuratore Molins. La donna è stata presa in custodia per "cospirazione criminale in relazione a un'organizzazione terroristica criminale". Il killer ha rivendicato di essere un "soldato dello Stato Islamico",pronto a morire per la Siria,ha spiegato Molins. Nato in Marocco era schedato per reati comuni dal 2014, ed era stato ...

FRANCIA - Attentato ISIS : UCCISO TERRORISTA A TREBES/ Ultime notizie : bilancio di 3 morti e 16 feriti : FRANCIA, ATTENTATO ISIS in supermercato a TREBES: TERRORISTA UCCISO da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'ATTENTATOre prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Attentato Francia - tre morti e 16 feriti. L’assalitore ucciso dalle teste di cuoio : chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam. Gendarme eroe si è offerto al posto dei sequestrati : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore dei clienti del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite sedici (di cui due in gravissime condizioni) – è stato ucciso dalla teste di cuoio. Era armato di coltello granate e pistola. Poco prima, Redouane Lakdim, marocchino di 26 anni, aveva chiesto la liberazione di Salah ...

Francia - Attentato Isis : ucciso terrorista a Trebes/ Ultime notizie : l’agente che si è sostituito all’ostaggio : Francia, attentato Isis in supermercato a Trebes: terrorista ucciso da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'attentatore prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:18:00 GMT)

Francia - l'Isis rivendica l'Attentato : "È un soldato dello Stato islamico" : Secondo la distorta visione dell'Isis, il mondo è diviso in due parti , il riferimento è al discorso dell'ex Presidente Bush, : o si è dalla parte dei crociati o con l'Islam. E' uno stratagemma ...

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...