E' rimasto gravemente ferito ma non è morto il cittadinovittima dell'di Trebes, nei Pirenei francesi. Lo ha precisato il governo di Lisbona. Era stato inserito tra i morti per "errori di comunicazione", ha spiegato il ministro per i portoghesi all'estero Jose' Luis Carneiro ma, "dopo le procedure per identificare la vittima, è emerso che il cittadinoera solo ferito gravemente e ricoverato in un ospedale di Carcassonne".(Di sabato 24 marzo 2018)