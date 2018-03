Attentato a Trebes | morto il gendarme-eroe che si è sostituito a uno degli ostaggi

L’Attentato di Trèbes - in ordine : Cos'è successo ieri e chi era l'attentatore che ieri ha ucciso quattro persone in due città nel sud della Francia The post L’attentato di Trèbes, in ordine appeared first on Il Post.

L'Attentato a Trèbes - in Francia : Questa mattina un uomo franco marocchino di 26 anni ha sparato ad alcuni poliziotti e preso degli ostaggi, uccidendo tre persone: l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS

FRANCIA - Attentato ISIS : UCCISO TERRORISTA A TREBES/ Ultime notizie : bilancio di 3 morti e 16 feriti : FRANCIA, ATTENTATO ISIS in supermercato a TREBES: TERRORISTA UCCISO da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'ATTENTATOre prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 5 feriti. Ucciso l'Attentatore dell'Isis : 16:00 - L'Isis ha rivendicato attraverso i social l'attentato di oggi tra Trèbes e Carcassonne#France l'#EI revendique l'attaque de #Trèbes pic.twitter.com/oXPfD8JUbh— Wassim Nasr (@SimNasr) 23 marzo 2018 15:34 - Gérard Collomb, ministro degli interni francese, ha da poco confermato l'uccisione dell'attentatore, che ha agito da solo. È stato confermato anche che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, eppure i servizi segreti non lo ...

Mattina di terrore a Trebes - sale a 3 il bilancio delle vittime. Ucciso l'Attentatore. L'Isis rivendica : Il ministero dell'Interno ha annunciato l'avvio delle operazioni per trarre in salvo i clienti catturati. Il premier, Edouard Philippe, ha definito «grave» la situazione

Attentato Francia. Ostaggi - assalitore - blitz : cos'è successo nel supermercato di Trèbes : blitz dei reparti speciali di intervento nel market Ucciso l'Attentatore. Il bilancio finale parla di tre vittime dell'attacco per il quale il premier Edouard Philippe ha ipotizzato "allo stato tutto fa pensare a un atto terroristico" e annunciato il rientro d'urgenza a Parigi per seguire la situazione. [aggiornato alle 16.10] L'attacco A Trèbes, nella Francia sud-occidentale, almeno due Ostaggi sarebbero ...

