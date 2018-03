Atac | i dubbi dei giudici sul piano di concordato | “55 milioni rimborsati alle banche il

Atac Roma - tecnici Campidoglio mettono in dubbio tenuta del piano di concordato : rischi per il bilancio del Comune : Seri rischi per la tenuta del bilancio del Comune. Dubbi sulla vendita degli immobili e sull’effettivo aumento della produttività da parte del personale. In sei pagine fitte di osservazioni, il ragioniere e il vice-segretario generale del Campidoglio – ovvero i due organi tecnici apicali – mettono letteralmente in discussione la tenuta del piano di concordato che, entro questa settimana, la società di trasporti Atac Spa dovrà presentare al ...