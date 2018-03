Assunzioni giovani | 500 posti in Autogrill

Bonus Assunzioni giovani 2018 : i nuovi requisiti per lo sgravio dei contributi : La nuova circolare dell’Inps sui Bonus assunzioni giovani 2018 contiene delle novità in merito alle regole e i requisiti destinati alla platea dei suoi possibili beneficiari. Per poter accedere alla misura oltre ai requisiti anagrafici del lavoratore, saranno necessarie una serie di situazioni che potranno determinare e far accedere il datore di lavoro, all’esonero dal pagamento del 50 per cento dei contributi Inps del lavoratore da ...