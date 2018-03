Francia : Arrestato stupratore seriale - ha ammesso 40 casi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ragazza inglese violentata a Palermo/ Arrestato stupratore che si finse tassista : il video dell'abbordaggio : Ragazza inglese violentata a Palermo: una 20enne salita sull'auto di un uomo convinta si trattasse di un taxi, dopo mesi di ricerche si è risaliti allo stupratore, un 46enne italiano(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Donna di 75 anni violentata sotto i portici di Piazza Vittorio. Arrestato lo stupratore : Una Donna di 75 anni è stata violentata ieri sera sotto i portici di Piazza Vittorio all'Esquilino, rione multietnico al centro di Roma. La vittima è una clochard di origini tedesche. I carabinieri hanno Arrestato poco dopo il presunto responsabile. Si tratta di un cittadino senegalese di 31 anni.La senzatetto tedesca stava dormendo sotto ai portici quando è avvenuta la violenza. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di ...

Milano - Arrestato stupratore seriale di escort : Un cittadino italiano è stato arrestato dalla Polizia di Milano perché ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e rapina nei confronti di alcune escort. L'uomo, secondo gli ...

Tassista abusivo Arrestato per violenze sessuali : "Potrebbe essere stupratore seriale" : Potrebbe essere uno stupratore seriale il 30enne di origine albanese arrestato giovedì scorso a Milano con l'accusa di aver violentato due ragazze il 24 luglio 2016 e l'11 novembre 2017. Le violenze dopo la...