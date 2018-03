Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la causa dell’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Uber : auto a guida autonoma investe una donna in Arizona : E’ da diversi anni che le auto a guida autonoma sono al centro di notizie e aggiornamenti importanti, e sono sempre di più le aziende che hanno deciso di investire in questo settore, effettuando test su strada per mettere alla prova questa tecnologia con l’obiettivo di portare sul mercato le prime auto in grado di muoversi autonomamente. Questo traguardo ambizioso che promette di rivoluzionare la vita dei guidatori sembra essere ...

Uber - incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...

In che modo Arizona lascerà Grey’s Anatomy 14? Le ipotesi sull’addio a Jessica Capshaw : Arizona lascerà Grey's Anatomy 14 al termine della stagione, ma non è ancora chiaro come il personaggio interpretato da Jessica Capshaw uscirà di scena dal medical drama. Ormai veterana dello show, in cui interpreta il chirurgo pediatrico e fetale dalla quinta stagione, la Capshaw lascerà la serie insieme a Sarah Drew (April) per una "scelta creativa" rivendicata dalla showrunner Krista Vernoff. Siccome è lecito ritenere che le attuali ...

Arizona Robbins ed April Kepner non faranno più parte di Grey's Anatomy Video : Novita' per Grey's Anatomy [Video], il medical drama più famoso e longevo di tutti i tempi. Due personaggi molto amati dal pubblico, ovvero Arizona Robbins ed April Kepner, interpretate da #Jessica Capshaw e #Sarah Drew, abbandoneranno la serie tv al termine della quattordicesima stagione. Arizona, ex moglie di Calliope Callie Torres Sara Ramirez ed April, ex moglie di Jackson Avery Jesse Williams sono personaggi entrati nel cuore di milioni di ...

