Argentina-Italia | le pagelle | Buffon c' è sempre | Insigne si nasconde

Ascolti TV | Venerdì 23 marzo 2018. Argentina – Italia (24.5%) doppia La Ragazza del Dipinto (11.1%). Cyrano parte dal 3.6% : Luigi Di Biagio Su Rai1 l’amichevole Argentina – Italia ha conquistato 6.298.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.362.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 1.552.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 ...

L'Argentina si allena - l'Italia impara : ... abbiamo anche provato ad andarli a prendere giocando un buon secondo tempo in cui meritavamo qualcosa in più - così Di Biagio - ma non dimentichiamoci che sfidavamo i vicecampioni del mondo. C'è da ...

Pagelle/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - si salva solo Buffon (amichevole internazionale) : Pagelle Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:43:00 GMT)

Italia-Argentina 0-2 - Di Biagio ko al debutto : Sconfitta per la nuova Italia allenata da Di Biagio. A Manchester l'Argentina vince 2-0 con le reti nel finale di Banega e Lanzini. Prima della partita minuto di silenzio per ricordare Davide Astori. ...

Video/ Italia-Argentina (0-2) : highlights e gol della partita (amichevole internazionale) : Video Italia Argentina (0-2): highlights e gol dell'amichevole internazionale a Manchester che ha visto l'Albiceleste di Sampaoli battere gli azzurri del nuovo ct Luigi Di Biagio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Italia-Argentina : 0-2 a Manchester - gol di Banega e Lanzini Video : L'Italia esce sconfitta dall'amichevole di lusso [Video] con l'Argentina, a #Manchester. Pesante il passivo, 0-2: vantaggio albiceleste di Banega, al 75', con una conclusione da posizione favorevole che non lascia scampo a Buffon. Dieci minuti dopo il raddoppio di Lanzini. Partita non esaltante, la #Nazionale azzurra regge fino a un certo punto, ma crolla nella seconda parte della ripresa. Alla fine prevale la maggiore consistenza tecnica ...

PAGELLE/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - male Jorginho (amichevole internazionale) : PAGELLE Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:31:00 GMT)

Italia - prima amara per Di Biagio : l'Italia perde 2-0 contro l'Argentina : Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Luigi Di Biagio sulla panchina dell' Italia . Gli azzurri, infatti, nell'amichevole di lusso disputata a Manchester sono stati sconfitti dall'Argentina ...

Italia-Argentina 0-2 - il tabellino : ARGENTINA-ITALIA 2-0 PRIMO TEMPO 0-0 MARCATORI : Banega al 30', Lanzini al 40' s.t. ARGENTINA , 4-3-3, : Caballero; Bustos , dal 44' s.t. Mercado, , Otamendi, Fazio, Tagliafico; Lo Celso , dal 31' s.t.

L'Italia di Di Biagio è come quella di Ventura : poca cosa. L'Argentina vince 2-0 passeggiando : Troppo poco, per ora, soprattutto contro i top del mondo. Per Di Biagio, i primi 90 dei 180 minuti con cui si giocherà la riconferma non sono stati un buon auspicio.

Italia-Argentina 0-2 - Di Biagio debutta con una sconfitta : Un minuto di silenzio e lutto al braccio anche per gli argentini, che ieri hanno perso René Houseman, campione del mondo del 1978. Di Biagio schiera Chiesa titolare dall'inizio nel tridente offensivo ...

Argentina-Italia 2-0 : pagelle e tabellino : Argentina-Italia, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Argentina-Italia : 2-0 Banega e Lanzini puniscono gli azzurri : video e Higlights : Siamo qui per seguire in diretta con cronaca live e risultato in tempo reale di Argentina-Italia , amichevole che si disputerà a Manchester e che vedrà il ritorno in campo della nostra Nazionale dopo ...

Video Gol Argentina-Italia 2-0 : Highlights e Tabellino Amichevole Nazionali - 23-03-2018 : Risultato Finale Argentina-Italia 2-0: Cronaca e Video Gol Banega, Lanzini Amichevoli Nazionali, 23 marzo 2018 Esordio amaro per il nuovo C.T Di Biagio, partita che termina con il risultato Argentina-Italia 2-0. L’Amichevole tra le due Nazionali termina cosi il doppio vantaggio firmato da Banega e Lanzini, regalano la vittoria a Sampaoli, che può essere soddisfatto della sua squadra, senza i top come Icardi, Dybala, ma soprattutto ...