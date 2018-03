Argentina | Di Maria | ' Con l' Italia una grande partita'

Argentina-Italia - probabili formazioni e ultimissime : Di Biagio sceglie il 4-3-3 per arginare Messi-Higuain-Di Maria : Argentina-Italia, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio dell’amichevole tra Argentina e Italia, sfida che si svolgerà sul campo neutro di Manchester. Primo test per la Nazionale di Di Biagio. Anzitutto, il Ct azzurro proverà a mettere in serie difficoltà la federazione italiana per puntare ad una possibile e potenziale conferma […] L'articolo Argentina-Italia, probabili formazioni e ...

Italia-Argentina - le probabili formazioni : Immobile e Insigne dal primo minuto - Messi e Di Maria nell’attacco dell’Albiceleste : La prima uscita dell’Italia dopo la batosta della mancata qualificazione ai Mondiali 2018 non sarà una partita come le altre. Da un lato ci sono le motivazioni che subentrano quando di fronte c’è un avversario del calibro dell’Argentina, con cui gli azzurri giocheranno venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester. Dall’altro c’è la frustrazione di ritrovarsi a fare da sparring partner in ...

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è posta per te. La showgirl Argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di polemiche : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...

