Applausi per Angius a Cagliari

“Sei un…”. Vergogna contro Alex Zanardi : lo hanno detto davvero. Preso di mira con parole e immagini choc - ma la sua risposta è da campione. E fioccano gli Applausi. “Un esempio per tutti noi” : Forza, carattere, determinazione. Più quella sana voglia di vincere le sfide quotidiane e buttare il cuore oltre l’ostacolo. Questo ha insegnato Alex Zanardi, l’ex campione di automobilismo che nel 2001 , in un terribile schianto sul circuito tedesco del Lausitzring, lo stesso dove pochi mesi aveva perso la vita Michele Alboreto, perse l’uso delle gambe. Poteva compiangersi Alex. Poteva campare di comparsate sulla sicurezza e con i soldi ...

Applausi a New York per gli studenti Brindisini"AMBASCIATORI ALL'ONU" : L'appuntamento è durato tre giorni, durante i quali i ragazzi, precedentemente preparati e divisi in gruppi di lavoro, hanno affrontano temi di scottante attualità politica e sociale. Tra i gruppi ...

”Mi sposo!”. Ciacci show a ‘Detto fatto’. L’annuncio - in diretta tv - lascia lo studio (e la bella Caterina Balivo) senza parole : Applausi à gogo per il mitico Giò Giò : Non accenna a diminuire la polemica scatenata dalla scelta di Ivan Zazzaroni di non votare, nell’ultima puntata di ”Ballando con le stelle”, la coppia formata da Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro perché ”esteticamente sbagliato”. Il costumista è il primo concorrente del programma di Milly Carlucci che sceglie di ballare con un maestro dello stesso sesso e nella puntata andata in onda sabato 17 marzo il ...

'Sachertorte' al Rossetti - Applausi per lo spettacolo scritto e diretto da Amelia Di Corso : Per Amelia Di Corso è stato un debutto in casa sicuramente da ricordare a lungo e da portare co sè come stimolo per continuare nel suo interessante perCorso artistico nel mondo del teatro fatto di ...

'Spegnete quei telefonini!' : Applausi al Regio per una spettatrice arrabbiata : Gli applausi più intensi alla prima di Roberto Devereux di Donizetti al Teatro Regio di Parma sono andati all'immensa Mariella Devia che interpretava la regina Elisabetta. Ma applausi e grida di "...

Roberto Bolle incanta la Scala di Milano sulle note del Bolero di Ravel : per lui 10 minuti di Applausi : Un quarto d'ora di danza sensuale seguita, alla fine, da oltre 10 minuti di ovazioni, per Roberto Bolle che stasera alla Scala si è esibito in uno degli spettacoli più attesi della stagione scaligera, il Bolero di Maurice Ravel, nella coreografia capolavoro del 1961 di Maurice Bejart."Ballarlo era il mio sogno da sempre", aveva ripetuto l'etoile nelle settimane scorse. E Bolle, 43 anni tra due settimane, ha davvero trascinato in ...

Un quarto d'ora di danza sensuale seguita, alla fine, da oltre 10 minuti di ovazioni, per Roberto Bolle che stasera alla Scala si è esibito in uno degli spettacoli più attesi della stagione scaligera, il Bolero di Maurice Ravel, nella coreografia capolavoro del 1961 di Maurice Bejart.

Astori - diretta funerali : il feretro entra a Santa Croce - Applausi anche per la Juve e Buffon : Il feretro di Davide Astori sta facendo il suo ingresso nella Basilica di Santa Croce a Firenze, davanti a migliaia di persone ed esponenti del calcio italiano e non solo, giunti per i funerali dello...

“Ho il cuore a pezzi”. C’è posta per te. Emma Marrone scoppia a piangere. La cantante salentina non regge all’emozione della storia di Valeria - costretta a vivere di stenti - e fa un gesto che nessuno - a parte lei - poteva fare. Applausi a scena aperta : Quando c’è Emma Marrone di mezzo non è mai una puntata speciale. Da sempre. E anche ieri sera non è stato diverso. Un plebiscito di Applausi ha accompagnato l’ingresso della cantante salentina in studio. Forse anche qualcosa di più quando l’ha lasciato con gli occhi gonfi di lacrime. Ancora una volta Emma ha dato prova del suo grande cuore. La cantante salentina è stata chiamata da Valeria come sorpresa per il marito Luigi. Una storia – ...

Roma - Alisson da Applausi : Nainggolan corre per due : dal nostro inviato NAPOLI Sacrificio e tecnica. Il trionfo di una squadra che si sta ritrovando. Alisson 7,5 Una notte all'improvviso, quattro parate strepitose su Insigne. Ma dove è la notizia? ...

“Lo farò per lui” - Raoul Bova lo annuncia e poi piange in diretta. Che commozione per l’attore : un momento davvero bellissimo a ‘Verissimo’. Per lui pioggia di Applausi e un mare d’affetto : Raoul Bova si è commosso durante la sua ultima a Verissimo. Mentre parlava del padre Giuseppe, morto a gennaio, l’attore non è riuscito a tenere le lacrime: “Con mio papà – racconta l’attore – parlavo sempre di voler tornare a nuotare perché c’è una categoria, quando cresci, che si chiama master e ci sono tanti ex nuotatori che nuotano, fanno i tempi, le staffette, i record. A papà, siccome avevo ripreso gli allenamenti di nuoto, ...

NBA - i Clippers sbancano Denver in rimonta e si prendono l'8° posto. Applausi per Gallinari : La situazione potrebbe però presto ribaltarsi: i losangelini giocheranno domani notte a Houston , in diretta e in replica su Sky Sport 2, mentre i Nuggets cominceranno una trasferta di tre gare che ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : spettacolo nel Gala finale - Applausi per gli italiani - ovazione per Yuzuru Hanyu : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura ha chiuso definitivamente il proprio sipario sui Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata italiana abbiamo infatti assistito infatti al tradizionale Gala d’esibizione, ultimo atto sulla patinoire della Gangneung Ice Arena, nel quale gli appassionati hanno potuto rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle ...