Antonio Razzi nuovo inviato politico di Quelli che dopo il tg

Buon compleanno Antonio Moscatello - Antonio Razzi… : Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi… …Luca Marchegiani, Giuliano Montaldo, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Niki Lauda, Gianni... L'articolo Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi… su Roma Daily News.

Antonio Razzi - il dietrofront sulla candidatura con Silvio Berlusconi : 'Non possono dirmelo il giorno prima' : Ritorna in alto mare la candidatura di Antonio Razzi nelle liste di Forza Italia all'estero . Negli ultimi giorni il nome del senatore abruzzese era stato sull'ottovolante nel toto candidature. ...

Silvio Berlusconi ripesca Antonio Razzi : 'Mi candidano - ma Forza Italia ora mi deve dare i soldi' : 'Posso tornare in Parlamento, ma Forza Italia mi deve aiutare'. A poche ore dalla presentazione delle liste, ecco la sorpresa: Antonio Razzi , da escluso eccellente, sta per tonare in pista con una ...

L'ira di Antonio Razzi contro Berlusconi : "Non mi ricandida? Non lo voglio più vedere" : "Forza Italia non mi ricandida? Lo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono lì sempre al lavoro". Commenta così Antonio Razzi, senatore di Forza Italia su Radio 24 la notizia che probabilmente sarà escluso dalle candidature con il partito di Silvio Berlusconi. Riguardo alle scelte di ...

Che peccato - Antonio Razzi : la storia politica più bella mai sprecata : «Era il 7 ottobre del ’65. È chiaro che la mamma ti raccomanda. Ti dice: “Comportati bene”… Lasciare la mamma è una cosa molto triste, ma sono dovuto andare per bisogno». Antonio Razzi ferma le sue parole, china la testa, si asciuga le lacrime. Ricorda il giorno esatto in cui lasciò il suo paesino in Abruzzo per cercare lavoro in Svizzera. E piange, in uno dei pochi momenti sinceri di un uomo ormai diventato una ...

Il retroscena Il candidato di colore della Lega - la fuga dal partito di Grasso e la Boschi spedita in Trentino. Mentre Antonio Razzi perde ... : Per la cronaca è rimasto fuori dalle liste Antonio Razzi, senatore più noto per le imitazioni che per la sua attività in Parlamento. "Non mi hanno chiamato", ha detto. A frenare l'ufficializzazione ...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant'Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d'assalto per preparare i ceppi di Sant'Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora nei vicoli dei ...

