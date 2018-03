Anticipazioni Grande Fratello con la D’Urso | Alex Mucci concorrente?

lanostratv

Grande Fratello 15: tutte le anticipazioni dell'ultima edizione

(Di sabato 24 marzo 2018)deldi Barbara D’Urso? Lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 Barbara D’Urso condurrà la quindicesima edizione del. Sono poche le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il cast. Il primo nome che sta circolando sul web è quello di, una fashion blogger super tatuata che conta 500mila followers sul suo profilo Instagram. L’indiscrezione è arrivata dopo che Gabriele Parpiglia ha svelato che il cast sarà formato da persone che hanno un importante seguito sui social, volti non proprio sconosciuti, “un pò come è successo a Chiara Nasti all’Isola”. E per chi sperava di non ritrovare Parpiglia nel ‘dietro le quinte’ deldovrà ricredersi, perché molto probabilmente ci sarà. Giovedì scorso, dopo che Barbara D’Urso ha annunciato che sarà lei al ...