Anticipazioni Grande Fratello con la D’Urso : Alex Mucci concorrente? : Alex Mucci concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso? Lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 Barbara D’Urso condurrà la quindicesima edizione del Grande Fratello . Sono poche le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il cast. Il primo nome che sta circolando sul web è quello di Alex Mucci , una fashion blogger super tatuata che conta 500mila followers sul suo profilo Instagram. L’indiscrezione è ...

Torna il Grande Fratello "Nip" : data - cast - Anticipazioni e tutte le informazioni : Torna in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip" , ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

UNA VITA / Mauro realizza il grande sogno di Teresa? ( Anticipazioni 16 marzo) : Anticipazioni Una VITA , puntata 16 marzo: Mauro mostra a Teresa il filmato di una fiera alla quale lei avrebbe voluto partecipare da bambina. Sara ha una notizia per Fernando.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 01:49:00 GMT)

La Grande Storia/ Anticipazioni 8 marzo : la fine di Hitler e Mussolini : La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 8 marzo , in prima serata su Raitre con un nuovo appuntamento dedicato alla fine dei dittatori Hitler e Mussolini .(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:42:00 GMT)

“È la prima concorrente certa!”. Grande Fratello Nip - ecco le prime Anticipazioni del reality targato Mediaset. Mentre è ancora incerta la conduzione - il cast inizia a prendere forma : chi ci sarà : I fan saranno felicissimi di sapere che nel 2018 ci sarà una nuova edizione del Grande Fratello nip. È ufficiale: Mediaset ritorna alle origini, niente più vip o volti noti del mondo dello spettacolo, solo il ritorno (nel cast ) nella Casa di alcune vecchie glorie che, in passato, hanno fatto la storia del reality . Tra questi, ovviamente, c’è anche Lidia Vella, l’ex gieffina siciliana che al Grande Fratello era entrata insieme a sua ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : arriva Sylvie Lubamba? : Grande Fratello Vip: Sylvie Lubamba nel cast della terza edizione? La terza edizione del Grande Fratello Vip è ancora lontana dalla sua realizzazione e messa in onda, ma già nei mesi scorsi si è pensato a nomi papabili in grado di arricchire il cast che verrà. Lory Del Santo si è candidata in cambio di un lauto compenso. Carmen Di Pietro ha affermato, dopo la sua eliminazione dalla seconda edizione del GF Vip, che sarebbe voluta tornare nel ...