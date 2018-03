Antartide | cercasi medico per la base italiana “Concordia” nel periodo novembre

meteoweb.eu

: @FNOMCeO Cercasi anestesista e chirurgo generale per spedizione in Antartide. - GiuseppePurpari : @FNOMCeO Cercasi anestesista e chirurgo generale per spedizione in Antartide. -

(Di sabato 24 marzo 2018) Il portale della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha pubblicato un avviso urgente di reperimento di “un, chirurgo generale o anestesista o comunque qualificato nell’area dell’emergenza per le attività che si svolgeranno presso la Stazione ‘Concordia‘ da2018 al2019“. “Il Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato istituito con L. 284/1985 al fine di garantire la partecipazione dell’Italia al Trattato Antartico in qualità di membro consultivo. Le attività del PNRA in, indirizzate strategicamente dalla CSNA e scientificamente programmate dal CNR, sono attuate dall’ENEA che gestisce, a tal scopo, due Basi, una stagionale costiera (Stazione “Mario Zucchelli”) e una permanente, ...