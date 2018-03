Android Auto arriva alla versione 3 1 | le promesse intrigano più delle novità

Android P avrà il supporto all’avvio automatico delle App quando servono? : Secondo recenti informazioni sul codice, Android P potrebbe aggiungere il supporto all’avvio automatico di un’applicazione quando lo smartphone viene connesso a certi dispositivi o accessori.Di recente gli attenti sviluppatori del forum XDA Developers, che sono venuti in possesso della rom di Android P Preview 1, stanno attentamente analizzando i cambiamenti all’interno del codice per individuare possibili e interessanti novità ...

YouTube : picture-in-picture e live streaming da PC - finestre anti fake news - sottotitoli automatici e test su Android : Nel frattempo, gli ingegneri del video-sharing di Mountain View si sono portati avanti semplificando il modo in cui può avvenire lo streaming da PC : da oggi, infatti, non sarà più necessario usare ...

Il nuovo Android Auto sarà più comodo... ma meno sicuro : ... con enormi vantaggi su tutti i fronti: il primo è indubbiamente quello di non dover prendere il mano il telefono per usare il navigatore o i vari servizi di streaming musicale , Spotify, Google ...

Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso : Google ha deciso di implementare una nuova feature che riguarda lo smartphone connesso ad Android Auto: si tratta della possibilità di sbloccarlo L'articolo Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso proviene da TuttoAndroid.

Google pubblica il programma del Google I/0 2018 - ma non c’è traccia di Android TV e Auto : Google pubblica il programma del Google I/O 2018, secondo cui ci saranno due diversi keynote il primo giorno e numerose sessioni dedicate ad Android Wear, Chrome OS e Google Assistant e alle varie integrazioni. L'articolo Google pubblica il programma del Google I/0 2018, ma non c’è traccia di Android TV e Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

YouTube con tante novità per Android Android TV - ed i sottotitoli automatici ai Live : Aggiornamenti anche per i Live streaming . Questi ultimi, in un primo tempo solo quelli realizzati in inglese, saranno dotati di un sistema di sottotitoli automatici che - basato sulla stessa ...

Android Auto sbarca sulle Lamborghini : è il momento di acquistarne una : Tramite l'apposita pagina del portale Android si apprende che le Lamborghini Aventador, Huracán, Urus e Centenario hanno o avranno presto Android Auto L'articolo Android Auto sbarca sulle Lamborghini: è il momento di acquistarne una è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Auto vs Apple CarPlay : differenze e confronto : Le Auto diventano sempre più smart riducendo costantemente le emissioni e guadagnando un vero e proprio sistema operativo! Ormai infatti, è quasi d’obbligo l’utilizzo di un sistema di infotainment governato da un grande display. E proprio come nel mondo degli smartphone, i due sistemi operativi predominanti sono Android Auto ed Apple CarPlay. Questi sistemi non sono altro che tablet che integrano utilissime funzionalità per il ...

Gli smartphone Huawei continuano a non essere compatibili con Android Auto : Nemmeno con il rilascio dei nuovi top di gamma Huawei è riuscita a risolvere i problemi di compatibilità con Android Auto. Il produttore cinese e Google hanno promesso un fix da più di un anno, ma al momento non è cambiato assolutamente nulla. L'articolo Gli smartphone Huawei continuano a non essere compatibili con Android Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Auto si aggiorna e si prepara a supportare la connessione WiFi : Pare che finalmente il team di Google si stia preparando per introdurre il tanto desiderato supporto WiFi per Android Auto. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Android Auto si aggiorna e si prepara a supportare la connessione WiFi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

App Android Auto : l’elenco completo : Android Auto è uno dei servizi sviluppati da Google che permette un’integrazione completa con il sistema operativo del robottino verde quando siamo alla guida, dove utilizzare lo smartphone risulterebbe pericoloso e fonte di distrazione. Nella realtà quotidiana, come si presenta e come utilizzare Android Auto? Innanzitutto, abbiamo bisogno di Auto o stereo che supportino questo servizio. Al momento, ci sono circa 400 modelli di Auto che ...

Android Auto in continua espansione : facciamo il punto delle adozioni recenti e future : facciamo un breve riepilogo delle recenti e future adozioni di Android Auto con l'aiuto della sezione dedicata sul portale di Android L'articolo Android Auto in continua espansione: facciamo il punto delle adozioni recenti e future è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.