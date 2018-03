Anche in Umbria | a Trevi | il Mipaaf in campo per la valorizzazione dell' olio - lunedi' 26

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Italia sotto la neve - scuole chiuse Anche in Umbria (26 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : maltempo, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Venezia: arriva Buran, crolla un altro pilone (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 23:40:00 GMT)

Centrodestra. Anche in Umbria Energie per l'Italia correrà da sola. Forza Italia osteggia la partecipazione nostra alla coalizione : Ma Energie per l'Italia ha una propria individualita politica che di fatto è la vera novità del cdx pronta a raccogliere quei voti che il cdx ha perso per strada in questin anni. E' la vera arma ...