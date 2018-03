Amici di Maria De Filippi | chi è passato al Serale

Amici - Maria De Filippi rivela : 'Al serale ci sarà Heather Parisi' : Colpo di scena ad Amici. Durante la diretta di oggi pomeriggio Maria De Filippi ha annunciato: 'Al serale ci saranno due commissioni, una interna e l'altra esterna, formata da esperti del settore. Tra ...

Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi : I giudici vengono rimpiazzati dai membri della Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show. L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. La Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi si affiancherà alla ...

Amici - Maria De Filippi : 'Al serale ci saranno Heather Parisi e Giulia Michelini'. L'indiscrezione : 'Nel cast anche Simona Ventura' : di Emiliana Costa Colpo di scena ad Amici. Durante la diretta di oggi pomeriggio Maria De Filipp i ha annunciato: 'Al serale ci saranno due commissioni, una interna e l'altra esterna, formata da ...

Amici di Maria De Filippi : l'esame di ammissione al serale di Irama : È iniziato il contro alla rovescia: mancano davvero pochi giorni alla partenza dell’edizione serale del programma Amici condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio di sabato 24 marzo ci sono state le esibizioni di...

Serale di Amici 2018 in diretta senza direttori artistici : tutte le novità da Maria De Filippi : Il Serale di Amici 2018 in diretta e senza direttori artistici: lo annuncia ufficialmente Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana di sabato 24 marzo, in onda su Canale 5 dalle 14.10 alle 16.00. Al Serale di Amici 2018 in diretta sono confermate le due squadre ma non verranno presentati né coach né direttori artistici per la guida dei concorrenti. L'intenzione di Maria De Filippi e della produzione di Amici 17 è quella di ...

Amici 17 - serale : Simona Ventura torna da Maria De Filippi : serale Amici 17, Simona Ventura di nuovo alla corte di Maria De Filippi Mancano due settimane all’inizio del serale di Amici 17. Infatti sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi darà il via alla sfida, a colpi di note e passi di danza, tra la squadra Bianca e quella Blu. Nonostante manchi pochi all’appuntamento in prime time, la fase di selezione degli allievi per l’ultima fase del programma Mediaset è ancora all’inizio ...

I concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 nella puntata del 24 marzo (anticipazioni) : I concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 verranno annunciati oggi, sabato 24 marzo? Su Canale 5, dalle ore 14.10, è atteso il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano del talent show guidato da Maria De Filippi che si avvia velocemente verso la fase finale. Sono due i concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi al momento annunciati ufficialmente: Einar, per il canto, e Lauren per il ballo. I primi due talenti ...

Amici - Alessandra Celentano : "Ho una malattia ai piedi - non posso più ballare. Maria vicina nei momenti più duri" : ROMA - ?Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci?. Alessandra Celentano,...

ALESSANDRA CELENTANO MALATA/ Addio al ballo ma grazie a Maria De Filippi e Amici tutto è cambiato! : La professoressa di Amici ALESSANDRA CELENTANO confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Amici 17/ Verso il serale - Emma Muscat pronta alla svolta? In attesa dell'annuncio di Maria De Filippi : Amici 17, anticipazioni Verso il serale. Emma Muscat pronta alla svolta sul palcoscenico? Il pubblico attende l'annuncio di Maria De Filippi per coach e giudici(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:38:00 GMT)

Amici : Maria De Filippi caccia direttori artistici e giuria dal serale - FINALMENTE! - - : Tornasse anche il pubblico parlante e Maria Luigia La Rocca così a caso, sarebbe l'edizione più bella del mondo. Amici

Amici di Maria De Filippi - al serale cambia tutto : via i "coach" : Mancano poche settimane all'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi e continuano a emergere sempre più dettagli sulle novità. L'ultima, in ordine di tempo, è quella relativa ai direttori ...

Amici 2018 - serale : Maria De Filippi elimina la giuria : Maria De Filippi: via anche la giuria al serale di Amici 2018 Il serale di Amici 2018 si preannuncia ricco di novità e colpi di scena, a partire dalle modifiche che sta apportando Maria De Filippi. Dopo aver fatto fuori la figura del direttore artistico a capo della squadra bianca e della squadra blu, quest’anno il serale di Amici non vedrà la partecipazione della giuria. Questa figura era stata ricoperta negli anni precedenti da Gabry Ponte, ...

Senza i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi come vengono schierati i concorrenti? : Via i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: non ci sarà più una guida a capo delle due squadre del serale del talent show. La decisione di Maria De Filippi e della produzione di Amici fa discutere, anche se non ancora ufficiale, ma una soluzione per le sfide a squadre esiste già. L'introduzione dei direttori artistici a capo della squadra bianca e della squadra blu, infatti, è una delle novità più recenti introdotte ...