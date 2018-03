Amici | commissione con Giulia Michelini | Simona Ventura | Heather Parisi

Amici 17 – Sedicesima puntata del 24 marzo 2018 – Ammessi al Serale : Bryan - Emma e Sephora. I primi tre giudici della Commissione Esterna. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, giunge oggi al sedicesimo e ultimo appuntamento prima del fatidico Serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, esami e lezioni, conosceremo quest’oggi la lista dei dodici nomi che prenderanno parte alle prime serate del talent show targato Canale 5. Come già sappiamo, il Serale di quest’anno avrà la direzione artistica di Luca Tommassini, per ...

Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi : I giudici vengono rimpiazzati dai membri della Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show. L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. La Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi si affiancherà alla ...

Amici 2018 - Heather Parisi e Simona Ventura saranno in commissione : Una grande rivoluzione sta per abbattersi sulla prossima edizione serale del talent Amici, in partenza sabato 7 aprile su Canale 5. “Questo serale sarà un po’ diverso dai precedenti. Non esisterà la figura del direttore artistico, ma ci saranno comunque due squadre e ogni puntata avrà tre fasi. L’intenzione è mettere al centro dell’attenzione soprattutto i ragazzi”, ha rivelato Maria De Filippi. Insomma: sarà un ritorno alle ...

Simona Ventura al serale di Amici 17/ Benvenuta commissione esterna - addio a giudici e coach : Il serale di Amici 17 partirà il prossimo 7 aprile con tante novità a cominciare dall'arrivo di Luca Tommasini e dalla diretta e finendo alla commissione esterna e Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Vittorio Ardovino al serale di Amici 17? Dopo la vittoria nella sfida - si presenterà davanti alla commissione? : La diretta di Amici 17 di oggi potrebbe essere decisiva per Vittorio Ardovino Dopo la vittoria della sfida e il rischio eliminazione, il ballerino dovrà rinunciare al suo sogno?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:31:00 GMT)

Amici 17/ Verso il serale : nessun vero talento nella scuola? Tanti i "no" della commissione : AMICI 17, Verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 05:30:00 GMT)

BIONDO / Riammesso nella scuola di Amici 17 dopo l'espulsione : la commissione concorda : BIONDO è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare dopo il party organizzato nella scuola di Amici 17. Per lui, però, le porte della scuola potrebbero riaprirsi a breve…(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:42:00 GMT)