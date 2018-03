Amichevole | Germania-Spagna 1-1

Probabili formazioni Germania – Spagna - Amichevole 23-3-18 : Una vera e propria Amichevole di lusso andrà in scena all’ Esprit Arena di Düsseldorf tra Germania e Spagna. Questa gara, nonostante non ci sia nulla in palio, non può mai essere considerata una partita come le altre. Venerdì sera, si affronteranno gli ultimi 2 vincitori del Mondiale e, a proposito della competizione più importante dell’anno, entrambe le selezioni vorranno ritornare ad alzare la coppa a Russia 2018. I tedeschi ...