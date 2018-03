ALL' INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE Su Rai Movie il film con Michael Douglas oggi | 24

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : ALLarme per i boati provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

Palermo : inseguimento ALLo Zen - polizia arresta giovane latitante : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Era latitante dal mese di dicembre e su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i minorenni di Palermo. Un giovane di 18 anni, è stato arrestato dalla polizia durante un normale servizio di controllo del territorio nel quar

Biathlon - Inseguimento Oslo 2018 – Domracheva batte Kuzmina - Dorothea Wierer rimonta fino ALL’undicesimo posto : Daria Domracheva ha vinto l’Inseguimento di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. La bielorussa si è imposta sconfiggendo Anastasia Kuzmina in un finale concitato: le due rivali sono uscite dall’ultimo poligono in compagnia, si sono sfidate in un duello mozzafiato che si è risolto sull’ultima salita in favore della Campionessa Olimpica 2014 che ha piazzato l’attacco decisivo. La slovacca può comunque ...

FILIPPO GANNA/ Il campione del mondo inseguimento reduce dALLa Milano-Sanremo (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà FILIPPO GANNA, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:22:00 GMT)

ALL’inseguimento della pietra verde - Rai Movie/ Regia di Robert Zemeckis - info streaming (oggi - 15 marzo 2018) : All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla Regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:13:00 GMT)

ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas (oggi - 15 marzo 2018) : ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Azzurri superati ALL’ultimo giro dALLa Danimarca : l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grande tempo con 3:54.884, ma non è bastato per superare i danesi che hanno fermato il cronometro su ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score : Messi ALL'inseguimento di CR7 (andata ottavi) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score di Bayern Monaco Besiktas e Chelsea Barcellona, le due partite valide per l'andata degli ottavi di finale (martedì 20 febbraio)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Ruba l'auto ALLe suore : arrestata in Tangenziale dopo inseguimento : Nel corso della consueta attività di vigilanza stradale, personale della sottosezione Polizia Stradale di Napoli-Fuorigrotta, operante sulla Tangenziale di Napoli, su segnalazione della locale Sala ...

RALLy Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville ALLunga dopo la seconda giornata. Craig Breen ALL’inseguimento : Giornata lunghissima al Rally di Svezia, con ben otto speciali disputate sempre in condizioni di neve. Il protagonista della prima parte è stato il nordirlandese Craig Breen, che si è portato in seconda posizione. Nel pomeriggio, però, è venuto fuori Thierry Neuville: il belga ha infatti vinto tre prove (quattro con quella del mattino), chiudendo il sabato con un buon margine sul rivale. Interessante, poi, anche la lotta tra Andreas Mikkelsen e ...

Non si ferma ALL'alt - inseguimento da film per 17 km : preso mentre fugge a piedi sul Raccordo : inseguimento da film, per circa 17 chilometri, ieri alla periferia di Roma. A farlo scattare un'auto che su via di Tor Bella Monaca non si è fermata all'alt dei carabinieri. L' inseguimento è ...

Biathlon - Laura Dahlmeier concede il bis nell’inseguimento a PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer fuori dALLe 10 : Laura Dahlmeier completa la doppietta sprint-inseguimento nell’occasione più importante della stagione: alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la tedesca ha vinto la seconda medaglia d’oro in tre giorni, confermandosi imbattibile dal punto di vista della gestione della gara e del poligono, anche in un contesto complesso a causa delle condizioni del vento che a tratti hanno dato molto fastidio alle atlete. L’unica ad ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Renon resta ALL’inseguimento di Asiago. Successo di Vipiteno in ottica playoff : L’Alps Hockey League prosegue la sua marcia di avvicinamento verso i playoff. Nell’ultimo turno c’è stato il botta e risposta tra Asiago e Renon. La capolista ha vinto il match settimanale contro Jesenice per 4-3, mentre il Rittner Buam ha vinto il derby contro Val Pusteria per 1-0 grazie alla rete di Roland Hofer, riscattandosi dopo la sconfitta nello scontro diretto di una settimana fa con Asiago. Al terzo posto rimane ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Yamaha e Ducati ALL’inseguimento di Honda? Il cronometro sarà già decisivo : Una tre giorni di Test, dal 28 al 30 gennaio, per la MotoGP, in quel di Sepang, già decisiva per il Mondiale 2018? E’ questa la domanda che gli addetti ai lavori si stanno ponendo pensando al darsi in pista sull’asfalto malese. A prima vista sembrerebbe azzardato pensare in modo così categorico ma, da quanto detto in sede di presentazione dai protagonisti, questa affermazione non è così azzardata. Nei fatti la sessione di prove, che ...