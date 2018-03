Alle giornate FAI di Primavera Gli anni di Calice di Sandro Barbagallo

savonanews

: RT @lcolda: Quelle giornate in cui alle 10.30 i giornali sono tutti già pronti per incartarci il pesce.... - sergioragone : RT @lcolda: Quelle giornate in cui alle 10.30 i giornali sono tutti già pronti per incartarci il pesce.... - lcolda : Quelle giornate in cui alle 10.30 i giornali sono tutti già pronti per incartarci il pesce.... - fotodiaries : RT @Fondoambiente: Benvenuti alle #GiornateFAI 2018! Scopri i 1.000 luoghi aperti dai volontari FAI su -

(Di sabato 24 marzo 2018) Tra Finale e, i gli artisti approdavano come in un'isola felice in cui non dovevano dimostrare niente a nessuno e semmai le loro 'rivoluzioni' le avevano fatte a tempo debito , come Nangeroni, ...