Alle Colf o badanti va rilasciata la Certificazione unica entro il 31 marzo

Crolla balcone ad Asti : colf muore travolta dAlle macerie : travolta nel crollo del balcone sul quale si trovava, una donna è morta in via Ospedale ad Asti. Lavorava come colf nell’abitazione dove si è verificato l’improvviso cedimento, al secondo piano di un condominio. Il balcone è finito su quello sottostante, che a sua volta e’ Crollato in strada. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. L'articolo Crolla balcone ad Asti: colf muore travolta dalle macerie sembra essere il primo ...

Droga dAlle Filippine a Roma - sgominata la "banda delle colf" - : I carabinieri hanno arrestato 9 persone , 4 sono in carcere e 5 ai domiciliari, molte delle quali lavorano come collaboratori domestici nella Capitale. Importavano sostanze stupefacenti dall'Asia e la ...

Colf e badanti : dAlle ferie allo stipendio - ecco i parametri 2018 e novità Inps Video : Anche il lavoro domestico come tutte le altre tipologie di attivita' ha un proprio contratto di lavoro base a cui devono adeguarsi datori di lavoro e lavoratori. il CCNL di categoria è stato aggiornato nel 2017 ma la materia è in continua evoluzione come dimostrano alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio che è appena stata approvata che miravano a concedere maggior tutela ai lavoratori per quanto concerne i contributi previdenziali. Anche la ...