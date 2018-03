Allarme per erosione spiagge alle Eolie

Under si blocca in Turchia - Allarme per il Barcellona : Mancano appena 11 giorni alla sfida del Camp Nou, per cui sono stati staccati i primi 500 biglietti del settore ospiti, e con mezza squadra in giro per il mondo Di Francesco fa i conti con l'ansia, ...

Cagliari - Allarme meningite : “profilassi antibiotica urgente per tutti i contatti - anche occasionali” : Resta ricoverato al Policlinico universitario sotto stretta osservazione il 20enne di Gesico (Cagliari) colpito da di meningite di tipo B, il secondo caso in pochi giorni in provincia di Cagliari. L’altro 20enne di Cagliari è morto quattro giorni fa. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cagliari spiega che “considerato l’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni e ...

Trolley sospetto in piazza Bovio : Napoli in tilt per falso Allarme bomba : allarme bomba in piazza Bovio. A destare sospetti un Trolley rosso lasciato a terra nei pressi dell'uscita università della metropolitana. I carabinieri hanno cinturato la zona in attesa...

Gentiloni : in Ue non vedo Allarme Italia per stabilità mercati : Bruxelles, 23 mar. , askanews, In Ue 'non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona', dove la ...

Allarme crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : Allarme per i boati provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

Boati in Lombardia - caccia rompono il muro del suono : “Emergenza per un dirottamento”. Allarme da Bergamo a Varese : Due Boati fortissimi che hanno allertato la popolazione in Lombardia e anche oltre, fino ad Aosta, intorno alle 11. Tanta la preoccupazione della popolazione, mentre sui social si moltiplicavano i messaggi che riferivano di scene di panico in strada. Ma a chiarire quello che è successo è stata l’Aeronautica militare: quei botti sono stati provocati dal volo supersonico di una coppia di caccia decollata da Istrana (Treviso), sede del 51° ...

Sanità : dalla Bce Allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...

Melanoma - esperto : attenzione al sole - ecco il segnale d’Allarme da non sottovalutare : Il 20% delle nuove diagnosi di Melanoma riguarda i giovani under 40. Questo tumore della pelle particolarmente aggressivo è in costante crescita, negli ultimi 5 anni infatti si è registrato un aumento del 34% dei nuovi casi nel nostro Paese: nel 2017 ne sono stati stimati circa 14mila, erano 10.400 nel 2013. È dimostrato che l’eccessiva esposizione ai raggi UV svolge un ruolo decisivo, raddoppia infatti il rischio di sviluppare la malattia. Per ...

Scatta la prima class action contro Facebook per uso dati. Soro : "Allarme altissimo - in gioco democrazia" : ... però è possibile ed essendo possibile non possiamo sorprenderci se anche da noi oltre che negli Usa, in Inghilterra o in altre parti del mondo si utilizzano questi canali per la ricerca del consenso"...