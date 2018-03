Alla Fiera Ragazzi Ragazze con i numeri

Incroci buoni : le esperienze di economia solidale Alla Fiera del consumo critico - : "Il nostro obiettivo è usare questo spazio per costruire relazioni per una nuova economia circolare, al di fuori del modello dominante, a partire da una maggiore conoscenza delle rispettive ...

"Blue economy- Domani la terza giornata dedicata Alla formazione - Fiera del Levante pad. 152 : ... la Rete Pugliese Interdisciplinare multi-settore per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e lo sviluppo di servizi Marini e Marittimi nell'ambito dell'Economia Blu. BREVE BIOGRAFIA DEL ...

Expodental Meeting Alla Fiera di Rimini fino al 2028 : Altri dieci anni di Expodental Meeting alla Fiera di Rimini. Italian Exhibition Group e Promunidi , il braccio operativo di UNIDI - Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane - hanno firmato un ...

Oleificio Zucchi è il partner sostenibile di “Fa’ la Cosa Giusta” Alla Fiera di Milano dal 23 al 25 marzo 2018 : Vivere in modo sostenibile parte da scelte etiche molto semplici, come quella di produrre e consumare un olio “giusto”: Oleificio Zucchi, portavoce con passione di questa filosofia da oltre 200 anni, affianca “naturalmente” la 15a edizione di “Fa’ la Cosa giusta!”, la più grande Fiera nazionale di consumo critico e stili di vita eco – friendly, che si terrà dal 23 al 25 marzo 2018 a FieraMilanocity. La storica azienda cremonese, specialista ...

Abusivi in trasferta dAlla Fiera in Via Prione : La Spezia - L'eccessivo flusso tra le bancarelle e le numerose divise per le vie cittadine hanno spinto alcuni venditori Abusivi verso il centro storico. Peccato che i controlli, previsti per la fiera ...

Casaidea 2018 : fino al 25 marzo Alla Fiera di Roma : Casaidea 2018: fino al 25 marzo, alla Fiera di Roma, il meglio del design. Inaugurata la 44a edizione. Tra le tendenze in mostra un padiglione... L'articolo Casaidea 2018: fino al 25 marzo alla Fiera di Roma proviene da Roma Daily News.

Milano - linea M1 ferma per “zaino sospetto”/ Allarme bomba metro tra Rho Fiera-Molino Dorino : circolazione ok : Dalle 8 e 45 alle 10 di stamane la circolazione della linea metropolitana rossa tra le stazioni di Rho Fiera e Molino Dorino è stata interrotta per il ritrovamento di uno zainetto sospetto(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Druidi - riti celtici - guerra e musica folk : Alla Fiera di Genova il festival irlandese : Un week end nel corso del quale sarà possibile visitare un vero e proprio villaggio celtico , allestito negli spazi della Fiera, assistere a spettacoli folkloristici, workshop didattici, laboratori ...

Pescare Show - grande successo Alla Fiera di Vicenza con attrezzature - barche - gommoni e fuoribordo : Vicenza - alla Fiera di Vicenza si è svolto, nel weekend 24-26 febbraio, Pescare Show. Migliaia di visitatori hanno affollato gli stand dedicati al mondo della pesca tradizionale, della pesca...

Olio Capitale - la Campania Alla Fiera dell'extravergine di Trieste : Per questo abbiamo ritenuto giusto abbinare Olio Capitale a Esof 2020, con convegni e dibattiti in cui andremo a capire il connubio tra scienza e Olio', spiega Antonio Paoletti, presidente della ...

Saviano : arriva la 'ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss Alla Fiera dell'Est : I clan non si sentono più ospiti ma considerano la Slovacchia e gli altri Paesi come estensioni della Locride. Chi uccide giornalisti lancia un messaggio:...

Alla Fiera 'Outdoor Expo' di Bologna l'Emilia Romagna presenta le vacanze 2018 all'aria aperta : Un bacino turistico del valore di mercato di 612 milioni , +2% nel 2016, , composto di famiglie con bambini, sportivi, bikers, runners, campioni di sport estremi, fino al mondo degli appassionati di ...