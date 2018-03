Alla Fiera Ragazzi Ragazze con i numeri

Incroci buoni : le esperienze di economia solidale Alla Fiera del consumo critico - : "Il nostro obiettivo è usare questo spazio per costruire relazioni per una nuova economia circolare, al di fuori del modello dominante, a partire da una maggiore conoscenza delle rispettive ...

Oleificio Zucchi è il partner sostenibile di “Fa’ la Cosa Giusta” Alla Fiera di Milano dal 23 al 25 marzo 2018 : Vivere in modo sostenibile parte da scelte etiche molto semplici, come quella di produrre e consumare un olio “giusto”: Oleificio Zucchi , portavoce con passione di questa filosofia da oltre 200 anni, affianca “naturalmente” la 15a edizione di “Fa’ la Cosa giusta!”, la più grande Fiera nazionale di consumo critico e stili di vita eco – friendly, che si terrà dal 23 al 25 marzo 2018 a Fiera Milano city. La storica azienda cremonese, specialista ...

Abusivi in trasferta dAlla Fiera in Via Prione : La Spezia - L'eccessivo flusso tra le bancarelle e le numerose divise per le vie cittadine hanno spinto alcuni venditori Abusivi verso il centro storico. Peccato che i controlli, previsti per la fiera ...