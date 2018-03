ALESSANDRA AMOROSO “Ho faticato ad accettare il mio successo” I suoi nuovi progetti

Stefano Settepani/ Chi è il fidanzato di ALESSANDRA Amoroso : Il produttore esecutivo della Fascino Group, Stefano Settepani, è il fidanzato di Alessandra Amoroso. Una storia d’amore nata tra le pieghe del talent di Amici.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:51:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO : «Oggi che non ho più paura del successo» : Da fuori, il successo può dare l’impressione di essre qualcosa di straordinario, ma per chi lo vive sulla propria pelle non sempre è così. Lo ha sperimentato Alessandra Amoroso, che per accettare il fatto di essere diventata famosa ha impiegato un bel po’ di tempo. «All’inizio è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia», ha raccontato la cantante a Verissimo, «Io non voglio avere l’immagine della star». ...

“Tanto dolore…”. ALESSANDRA AMOROSO distrutta - disperata. Ora racconta tutti i suoi drammi : L’inizio del 2018 non è stato proprio il massimo per Alessandra Amoroso. A confessarlo è stata proprio la cantante in un’intervista rilasciata a Verissimo, dove ha spiegato cosa le sta succedendo: “Mia nonna – ha infatti detto la cantante salentina, durante le registrazioni della puntata in onda sabato 24 marzo 2018 – a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me ...

Nadia Toffa e la bufala Choco Lite/ Video Iene - ALESSANDRA AMOROSO la chiama : “Anche lei è stata vittima” : Nadia Toffa e la "cura" dimagrante: Video Iene. Disavventura come Ilary Blasi: “Usata a mia insaputa per una pubblicità”. Le ultime notizie sul nuovo servizio della conduttrice e inviata(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:53:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO a Lecce contro il bullismo per la campagna Una vita da social della Polizia Postale : Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo e il cyber-bullismo al fianco della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La cantante salentina sarà ospite d'eccezione dell'incontro della Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzato in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, atteso per la giornata di oggi, giovedì 15 marzo. Sul Truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni ci sarà anche la testimonial scelta per la città di Lecce a supporto ...

Nasce l’associazione benefica Big Family Onlus di ALESSANDRA AMOROSO prima del nuovo album nel 2018 : Big Family Onlus di Alessandra Amoroso è l'associazione benefica che sosterrà i progetti della cantante salentina al momento attivi e quelli che deciderà di supportare in futuro. Lo annuncia la stessa cantante a Roma, domenica 11 marzo, in occasione del raduno con i fan iscritti al suo Fan Club ufficiale. Non solo musica e divertimento ma anche cause benefiche e aiuto ai bisognosi: Big Family Onlus è la nuova associazione benefica che ...