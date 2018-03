Afghanistan | bomba a Kabul in sit-in anti-Pakistan | almeno un morto

swissinfo.ch

: RT @observeconflict: #IslamicState suicide bomber strikes near shrine in #Afghan capital. - Suicida dello #Statoislamico colpis… - Od39333438 : RT @observeconflict: #IslamicState suicide bomber strikes near shrine in #Afghan capital. - Suicida dello #Statoislamico colpis… - observeconflict : #IslamicState suicide bomber strikes near shrine in #Afghan capital. - Suicida dello #Statoislamico col… - interrisnews : L'#Isis torna a colpire in Afghanistan. Almeno 26 persone sono morte e una ventina sono rimaste ferite in un attent… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...